Lory Del Santo “Antonio Zequila all’Isola grazie a me”/ “La nostra storia? Mitomane!”

Lory Del Santo oggi ospite a Mattino5 dice la sua su quello che è il tema del giorno ovvero Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 2020. Per gli ospiti in studio, a cominciare da Alessandra Mussolini, sembra che l’attore sia un po’ “troppo frenato” e che abbia quasi paura a lasciarsi andare. La stessa cosa la conferma Simona Tagli convinta che non vada a fondo alle cose e che non stia raccontando tutto della sua vita compreso il momento difficile sul lavoro o quanti uomini lo abbiano corteggiato, e non sappiamo bene cos’altro. Ciliegina sulla torta è Lory Del Santo nominata nella lista delle sue donne. Su questo però la produttrice e attrice avanza qualche piccolo dubbio lasciando intendere che forse non è andata proprio come lui racconta: “Lui è la dimostrazione che la costanza paga. Mi ha bussato al camerino e mi ha detto sono Antonio Zequila, tu sei l’idolo della mia vita, vorrei conoscerti, l’ho invitato a cena e siamo diventato leggermente amici, nel senso che non lo avevo mai visto, era sconosciuto”.

LORY DEL SANTO SMENTISCE IL FLIRT CON ANTONIO ZEQUILA?

Detto questo Lory Del Santo continua il suo racconto lasciando intendere che forse questa loro presunta storia d’amore non è mai esistita: “Quando è uscita la notizia che andavo all’Isola dei Famosi lui si è fissato di dover venire e mi ha chiesto di fingere che era il mio fidanzato, di inventarmi qualcosa, ho dovuto cambiare il numero di telefono. Mi chiamava diecimila volte al giorno, mi scriveva messaggi strani. Quando sono andata ai provini l’ho detto agli autori ‘c’è un mitomane, un folle che mi scrive tutti i giorni'”. Proprio per questo è arrivato all’Isola dei Famosi e quando arrivò fu lasciato sull’isola in mutande e lo hanno presentato così ed esce dalla tenda con “costume o una mutanda” ed è così che è nato Er mutanda.

