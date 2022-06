Lory Del Santo attacca l’Isola dei Famosi?/ “Nel 2005 in Rai format vero” condivisione alimenta la polemica…

Lory Del Santo e il post sull’Isola dei Famosi 2005

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo è un vero e proprio fiume in piena. Fino ad oggi ha lanciato varie accuse agli ex naufraghi, ha vuotato il sacco parlando del presunto cachet (pur restando sul vago), ed ha parlato anche di quello che gli autori consiglierebbero di fare, il tutto a favore di audience, lasciando trapelare un certo “indirizzamento” mirato a urla e liti. La regista, dunque, avrebbe in qualche modo fatto trapelare un certo malcontento rispetto alla sua seconda esperienza in Honduras.

Lory del Santo: rivelazioni scottanti Isola dei Famosi/ "C'era lista nomi eliminati"

Proprio in queste ultime ore Lory Del Santo è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi e ad un giorno dalla finale che avrà luogo domani sera su Canale 5 e che incoronerà il nuovo vincitore, è tornata a ricordare con una certa nostalgia i tempi che furono. Nel dettaglio, la showgirl ha voluto condividere una vecchia copertina di DiPiù che la vedeva protagonista all’epoca della sua prima Isola dei Famosi, condotta su Rai2 da Simona Ventura. “Isola dei famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…”, ha scritto nel post.

Lory Del Santo incastra Nicolas Vaporidis "Regolamento infranto all'Isola"/ Scoppia il cracker gate!

Lory Del Santo condivide un post “polemico”

Lory Del Santo, in qualche modo, avrebbe già dimenticato l’ultima esperienza all’Isola dei Famosi vissuta con il compagno Marco Cucolo, per tornare con la mente all’esperienza precedente, vissuta ben 17 anni fa, quando vinse la terza edizione aggiudicandosi 200 mila euro. Nei commenti sono numerosi i fan che sottolineano come la Del Santo abbia vinto anche questa edizione. “L’isola dei famosi della Ventura era quella bella e vera”, scrive qualcuno rammentando con una certa nostalgia quell’edizione del passato.

Isola dei Famosi 2022: litigi finti tra i naufraghi?/ Lory Del Santo vuota il sacco

A sostegno di come Lory Del Santo abbia preferito di gran lunga quell’Isola all’ultima che l’ha vista protagonista, la regista tra le sue Instagram Stories ha anche condiviso il pensiero di un utente che, nel postare la medesima copertina del settimanale Dipiù scriveva: “2005, Lory vince l’Isola. Quando il format era prodotto da Rai e Magnolia ed era un programma vero!”. Un pensiero che evidentemente sarebbe condiviso anche dalla Del Santo. Cosa ne penserà Ilary Blasi e l’intero cast dell’Isola dei Famosi 16?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lory Del Santo (@lorydelsantoofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA