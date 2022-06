Lory Del Santo attacca Vladimir Luxuria: “Mi ha offesa”/ “Mi ha accusata di gioire…”

Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria

Lory Del Santo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, torna a parlare dell’esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi 2022. Eliminata dal pubblico, la Del Santo è tornata in Italia accolta nello studio milanese da Ilary Blasi, ma anche da Vladimir Luxuria con cui ha avuto uno scontro. Oggi, sulle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti, la Del Santo punta il dito contro la Luxuria. Lory confessa di non aver gradito l’atteggiamento della Luxuria che, a suo dire, non sarebbe stata totalmente imparziale.

Lory Del Santo: “Crampi e dolori incredibili”/ “Marco Cucolo ha dormito in hotel...”

Secondo quanto dichiarato dalla Del Santo, Vladimir l’avrebbe offesa sin dai primi giorni di permanenza in Honduras e le avrebbe rivolto delle accuse che respinge. “Mi ha offesa subito con il primo commento quando avevo parlato dell’importanza di darsi coraggio” – ha raccontato Lory. “Ha detto che sembrava un titolo del film di Antonio Zequila“, ha aggiunto.

Perché Marco Cucolo e Lory Del Santo hanno litigato?/ Lei: "Non mi ha mai difesa all'Isola"

Lory Del Santo respinge l’accusa di Vladimir Luxuria

Lory Del Santo, dopo aver vinto l’Isola dei Famosi, è tornata in Honduras per ripetere l’esperienza in coppia con il fidanzato Marco Cucolo con cui, dopo un periodo di crisi, c’è stato il lieto fine. L’esperienza in Honduras, tuttavia, non è stata serenissima per la Del Santo che, al settimanale Nuovo Tv, ha respinto l’accusa di Vladimir Luxuria.

“Mi ha accusata di gioire del male degli altri concorrenti senza che io abbia mai detto nulla di simile”, ha aggiunto Lory che, sull’Isola, ha avuto diversi scontri, in particolare con Nicolas Vaporis con cui non è mai riuscita a trovare un equilibrio per una convivenza pacifica e tranquilla in Honduras.

Lory Del Santo smaschera Maria Laura De Vitis/ "Voleva fingere una storia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA