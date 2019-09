Lory Del Santo/ Barbara d’Urso: “La nostra amata ha rivelato che…” (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo torna a Pomeriggio 5. Lo aveva anticipato nelle Instagram Stories per i suoi fan, lo ha confermato Barbara d’Urso nelle anticipazioni della puntata di oggi. La conduttrice ha annunciato che nella seconda parte della trasmissione si parlerà di scandali, quindi ha citato delle dichiarazioni che tempo fa Lory Del Santo ha rilasciato in un’intervista. Riguardavano la sua maturità scolastica. «Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno e neanche il resto dell’intimo…», raccontò a I Lunatici su Rai Radio 1. Tornando alla mente a quei giorni, spiegò che aveva preso il massimo dei voti. «Non andavo molto bene a scuola ma alla maturità sono stata la più brava della classe», aggiunse l’attrice e showgirl. Forse era per il suo look che il commissario esterno la seguì e le chiese: «Le serve una mano?».

LORY DEL SANTO A POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO: “HA RIVELATO CHE…”

Su questa vicenda è tornata oggi Barbara d’Urso. «Una chicca. La nostra amata Lory Del Santo ha rivelato che all’esame di maturità ho messo il tacco 12 ed ero senza intimo», esordisce la conduttrice di Pomeriggio 5 prima di scoppiare a ridere. «Una dichiarazione molto forte», ha aggiunto Barbara d’Urso. Poi ha anticipato una delle domanda che farà alla sua ospite. «Chiederò a Lory Del Santo come ha fatto la commissione a capire che era senza intimo». Poi Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una precisazione di cui si poteva fare benissimo a meno. «Parliamo ovviamente dell’intimo di sotto. Un po’ Basic Instinct…», ha scherzato la conduttrice. Fu una confessione inaspettata quella di Lory Del Santo, risalente al giugno scorso, quindi in pieno periodo maturità. «Non è che quel prof. ci stava provando?», le chiesero i conduttori de I Lunatici. Un interrogativo rimasto senza risposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA