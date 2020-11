Lory del Santo: chi è il padre di Loren del Santo?/ Rivelazione choc a Domenica Live

Puntata da non perdere quella di oggi di Domenica Live in cui Lory del Santo parlerà al padre di Loren facendo un accorato appello e rivelando il suo nome. Classe 1999, il figlio della produttrice e opinionista, si è tolto la vita a causa di una grave malattia, da anni viveva negli Stati Uniti lontano dai riflettori e dal gossip soprattutto quelli relativi al suo vero padre. Secondo quanto ha raccontato Lory del Santo, infatti, il ragazzo è nato da una notte d’amore con un uomo di cui lei conosce l’identità ma non ha mai voluto svelarla perché, secondo i rumors, si tratta di una persona molto nota. Il momento però è arrivato e di fronte alle telecamere di Domenica Live, proprio oggi, alzerà il velo sul misterioso padre del figlio, facendo il suo nome e lanciando un appello per ricordare insieme a lui il figlio scomparso.

Chi è il padre di Loren del Santo? Lory del Santo: “Un modello che voleva fare il deejay e…”

Proprio nei mesi scorsi, sempre a Live Non è la d’Urso, Lory del Santo aveva parlato di lui rivelando che all’epoca era un modello e aspirante deejay, che la loro relazione durò tre mesi circa e che poi lui iniziò un tour per l’America e lei non sapeva ancora di essere incinta. Solo tre anni dopo lui si presentò nel suo ufficio a Milano perché aveva saputo del bambino e voleva incontrarlo. Lei non voleva turbare il suo stato emotivo e così gli chiese se fosse lì per rimanere oppure no dandogli appuntamento all’indomani, ma lui non si presentò mai. Secondo il suo racconto, il misterioso uomo avrebbe avuto un figlio da Ingris Casares qualche mese dopo l’arrivo di Loren, un bambino che lei e Loren hanno incontrato e che era di fatto, il fratello di suo figlio. Questa sera Lory del Santo avrà modo di raccontare nuovi dettagli di questa storia e fare il nome del padre del suo amato figlio ormai morto e quindi impossibilitato ad avere un rapporto con lui. Quale sarà il suo appello questa sera?



