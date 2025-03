Quali sono le serie tv di Lory Del Santo? C’è fermento per la serata di giovedì 13 marzo al Grande Fratello, dato che Lorenzo Spolverato sarà ancora al centro della discussione dopo l’annuncio di settimana scorsa su un presunto ingaggio da un regista. Si è scoperto poi che si tratta di Lory Del Santo e che i due si conoscono già ormai da diverso tempo, tanto che hanno fatto vedere una foto che li ritrae insieme. Da quel momento i fan del reality condotto da Alfonso Signorini si sono detti incredibilmente curiosi di sapere cosa farà Lorenzo Spolverato una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, e se seguirà davvero la proposta di Lory Del Santo di partecipare come attore di The Lady.

Conor e Loren, come sono morti i figli di Lory del Santo?/ "Perse anche un bambino nato da due settimane"

Ma andiamo a scoprire quali sono le serie tv della showgirl, che da qualche tempo si è improvvisata anche regista. L’ex modella e attrice aveva distribuito online una serie tv nel 2014 intitolata “The Lady-L’amore sconosciuto”, una fiction che purtroppo è stata definita come una delle più brutte degli ultimi tempi. Insomma, a parte la stima per la vita caotica di Lory Del Santo, sembra proprio che il talento registico non sia proprio il suo.

Marco Cucolo, chi è il compagno di Lory del Santo?/ Confessione hot: "Lo facciamo solo una volta al mese"

Lory Del Santo attesa al Grande Fratello per ingaggiare Lorenzo Spolverato

The Lady – L’amore sconosciuto è una serie che ha come protagonista Lona, interpretata da una modella di nome Gloria Contreras. Mentre la ragazza si sta preparando per uscire, succede qualcosa che sarà il filo conduttore di tutta la fiction: ovvero uno specchio che cade dal muro e si rompe. Da questo momento succederanno una serie di cose piuttosto sconclusionate, che poi hanno portato la serie di Lory Del Santo ad essere una delle meno apprezzate di questo decennio. Ad esempio, come riporta Il Post, spuntano frasi sconnesse e senza capo nè coda: “Devo apparire forte ma invece sono fragile, una goccia d’acqua in mezzo al mare“.

Lory Del Santo, chi sono i suoi ex fidanzati/ Perché è finita con il cantante Eric Clapton

Inizialmente, la serie di Lory Del Santo era stata trasmessa su Youtube e tra gli attori figurano anche Costantino Vitagliano e Natalia Bush, che interpreta Giselle. Durante la serata di oggi 13 marzo 2025 al Grande Fratello, si parlerà molto di questo ingaggio di Lorenzo Spolverato, il quale la scorsa settimana ha fatto addirittura un provino in diretta sotto le indicazioni di Alfonso Signorini che gli aveva fatto “inscenare” un episodio in cui Shaila Gatta se n’era andata improvvisamente dalla sua vita. Inutile dire, che anche quello è stato un flop totale.