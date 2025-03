Stasera Lory Del Santo entrerà a sorpresa nella casa del Grande Fratello, dove è stata concorrente in un momento non particolarmente felice della sua esistenza, per provinare alcuni concorrenti per The Lady. Ora, non si sa se abbia intenzione di uscirsene con una quarta stagione dopo anni di silenzio, ma se dovesse farlo il pubblico che ha amato quel trash andrebbe in brodo di giuggiole.

Ma com’è stata la vita amorosa dell’attrice e regista italiana? Come si suol dire, non si è fatta mancare nulla, e non può dire che non abbia amato e con tutto il cuore, a partire dalla relazione con il ricchissimo Adnan Khashoggi che le regalò un rubino fino all’amore avuto con l’imprenditore Silvio Sardi dal quale ha avuto il figlio Devin. Per questioni legate al carattere, lei decise di lasciarlo e tornare con il cuore libero su piazza.

Lory Del Santo e la storia d’amore con Eric Clapton: il figlio Conor morto a cinque anni

Una storia d’amore molto importante Lory Del Santo l’ha avuta con il celebre cantante e chitarrista Eric Clapton. Dalla loro relazione è nato il figlio Conor nel 1986. Purtroppo, però, una tragedia ha macchiato per sempre la loro relazione che è poi naufragata: il 20 marzo del 1991 il bambino è caduto dal 53esimo piano di un grattacielo di New York dopo essersi sporto da una finestra. Fu un evento terribile. Purtroppo non è stato l’unico figlio perso dalla showgirl perché Devin si è suicidato all’età di 19 anni dopo aver scoperto di avere una malattia cerebrale.

Infine Lory Del Santo, però, ha raccontato di avere avuto un flirt con uno dei Beatles ovvero George Harrison e persino un uomo ricco e famoso come Gianni Agnelli ha provato a corteggiarla. Ora è felicemente fidanzata da anni con Marco Cucolo, molto più giovane di lei, con il quale ha condiviso la lavorazione della web series The Lady.