Lory Del Santo choc/ “Berrettini e Satta? E’ infortunato si dovrà pur divertire”

Lory Del Santo commenta la storia Satta-Berrettini: le sue dichiarazioni

La storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini continua a far discutere, in molti hanno additato la showgirl per essere una ‘distrazione’ nella carriera del tennista. Ultimamente, lo sportivo non riesce ad avere risultati proficui sul campo e la responsabilità è stata attribuita proprio all’ex Velina. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato anche Lory Del Santo.

L’attrice, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha svelato cosa pensa della relazione: “Lo so ma visto che è infortunato si dovrà pur divertire. Non sono d’accordo con questi attacchi non è vero però che sta male per colpa della Satta, che è una donna super atletica“. Lory Del Santo si è, dunque, opposta all’accanimento mediatico contro Melissa Satta che si è recentemente sfogata sui social in merito alla questione.

Lory Del Santo: “Ho avuto una storia con Richard Krajicek”

Lory Del Santo, ai microfoni Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato della sua storia con il tennista Richard Krajicek, vincitore di Wimbledon negli anni Novanta: “Siamo stati insieme due anni e mezzo, durante i quali vinse anche quel prestigioso torneo, lui avrà avuto 19 anni e io 36, ma sembrava più vecchio di me.”

E ancora: “Era un tirchione, non mi ha mai fatto un regalo, neanche al mio compleanno. Mi ricordo che mangiava sei piatti ad ogni pasto, un antipasto, due primi, due secondi ed un dolce, fisicamente era mastodontico. Oggi sono tutti così imponenti i tennisti, anche Berrettini lo è ad esempio”. Sull’infortunio di Sinner, la showgirl dichiara: “Sono a Los Angeles, mi sono svegliata alle 5 per vedere la partita di tennis Musetti contro Sinner e ho scoperto che Jannik si è infortunato. Questi nuovi eroi del tennis sono fatti di porcellana, una volta Nadal vinceva 14 Roland Garros di fila, questi invece dopo due tornei già sono distrutti..”

