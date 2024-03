Lory Del Santo choc sul suicidio del figlio Loren: “Forse è stato meglio così”/ “Sergio Leone lo trovai nudo”

Lory Del Santo, confessione choc sul figlio Loren: “Ho sofferto meno per la sua morte rispetto a Conor”

Ha concesso una lunghissima intervista al Corriere della Sera Lory Del Santo dove si è raccontata senza filtri anche su aspetti molto dolorosi della sua vita come la morte dei due figli Connor e Loren. Il primo è nato dalla relazione con Eric Clapton ed è precipitato a soli due anni da un grattacielo di New York, il musicista compose per il figlio lo struggente brano Tears in Heaven ma Lory ha confessato di non riuscire ad ascoltare quella canzone: “Non ce la faccio. Appena la trasmettono alla radio cerco di tapparmi le orecchie. Ho passato anni a sfuggire, non posso cadere nelle trappole. Bisogna andare avanti.”

Lory Del Santo ha perso il figlio Connor nel 1986 e anni dopo, nel 2018 è morto suicida Loren, l’altro figlio. Sempre durante l’intervista al Corriere della Sera ha fatto una confessione choc, ammettendo che il dolore per perdita di quest’ultimo è diverso: “Psicologicamente ho sofferto di meno perché ho capito che non avevo non avevo capito. Loren era malato e nessuno se n’era accorto. A me sembrava speciale, non mi dava fastidio, non disturbava, non faceva domande. Forse, visto che non si poteva curare è stato meglio così. Era un angelo destinato a volare in cielo.”

Nel corso della chiacchierata con il Corriere della Sera, Lory Del Santo ha svelato un retroscena imbarazzante sul regista Sergio Leone. All’epoca il regista stava girando C’era una volta in America con Robert De Niro e la Del Santo andò nel suo ufficio per chiedergli un provino ed ottenere una piccola parte. A questo punto la showgirl racconta: “Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò. Andai e me lo ritrovai nudo, tutto peloso e con questa pancia enorme. C’era un letto matrimoniale e mi ha abbracciato”

Insomma Lory Del Santo si è ritrovata Sergio Leone nudo, si fece trovare in perizoma. La showgirl ha continuato il divertente e imbarazzante aneddoto aggiungendo, con la sua ironia, perché ha rifiutato le avance: “Io gli ho detto: non, scusa, guarda, mi fa piacere essere qua, sei molto carino ma devo andare. Dentro di me pensavo: ma non mi hai neanche offerto una parte!” L’intervista si è conclusa con riferimento alla vita privata di Lory Del Santo, fidanzata da dieci anni con Marco Cucolo ha ribadito che non ha nessuna intenzione di sposarlo.











