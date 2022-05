Lory Del Santo contro i Tavassi “Siete qui per far ridere”/ “Io attrice? Sì, ma voi…”

Lo scontro iniziato in settimana tra Lory Del Santo ed Edoardo Tavassi continua nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. I dissapori sono nati di fronte alla volontà della naufraga di essere d’aiuto agli altri ma, spesso, con cose che sono o già fatte o, comunque, poco utili. Quando la cosa è stata fatta notare alla Del Santo, lei si è infuriata, rivendicando la possibilità di fare ciò che desidera senza essere comandata o fermata da qualcuno. In diretta a Lory viene fatto ascoltare un filmato in cui si parla di lei: Edoardo e Roger si lamentano in confessionale dei suoi comportamenti e, soprattutto Tavassi, spiega di attendere con ansia la possibilità di poterla rimandare sull’altra playa grazie ad una nomination.

Lory Del Santo, sfogo in diretta all’Isola dei Famosi contro i Tavassi

Ascoltato lo sfogo dei naufraghi, Lory Del Santo attacca Edoardo e Guendalina Tavassi per le loro battute nei suoi confronti: “Io non soffro di nulla di ciò che hanno detto, loro sono due comici e sono stati ingaggiati per farci ridere tutti. Vogliono far ridere, che lo facciano! Almeno fanno qualcosa. – e conclude – Se io sono un’attrice va bene così però a nessuno dovrebbe essere vietato di bruciare un piccolo ramoscello, invece a me non è consentito, nel mio gruppo devo chiedere al signor Roger se posso. Non è giusto!”

