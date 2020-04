Lory Del Santo “coronavirus? Lasciamo vincere il più forte”/ “Isolamento giusto ma..”

Pubblicità

Lory Del Santo lancia una proposta per vincere la battaglia contro il coronavirus. Intervistata dal settimanale Nuovo, l’attrice e regista promuove l’isolamento deciso dal Governo, ma ritiene che, qualora la quarantena non dovesse essere sufficiente per sconfiggere il coronavirus, dovrebbe essere la natura a fare il suo corso. “Trovo giusto provare l’isolamento che è stata messa in pratica, ma se non dovesse essere la soluzione bisogna lasciare la libertà alla natura di far vincere i più forti”, ha spiegato a Nuovo. Dichiarazioni che potrebbero far discurere quelle della Del Santo che sta rispettando le norme di sicurezza decise dal Governo trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato Marco Cucolo con cui, ormai, fa coppia fissa da diversi anni.

Pubblicità

LORY DEL SANTO: “LA QUARANTENA CON MARCO CUCOLO NON HA CAMBIATO IL NOSTRO RAPPORTO”

Per Lory Del Santoe Marco Cucolo il rapporto non è cambiato con la quarantena. I due, infatti, prima ancora dell’isolamento, trascorrevano tantissimo tempo insieme. “Già prima stavo sempre insieme al mio compagno – ha raccontato a “Nuovo” – da quel punto di vista è cambiato ben poco. Il tempo passa in fretta, tra serie tv, social ed e-mail di lavoro. Le giornate finiscono in un battibaleno. Sono sempre in pigiama o al massimo in tuta, non mi trucco e i miei capelli sono allo stato brado. Stando sempre a casa si riposa non solo il fisico ma anche la mente”. Nonostante a causa del virus la vita di tutti sia cambiata, Lory Del Santo è abbastanza tranquilla. Discorso diverso, invece, per il fidanzato Marco Cucolo che non esce di casa da un mese ed ordina tutto ciò che gli serve a domicilio. “Adesso sono io a fare la spesa al supermercato, munita di mascherina, ma smetterò presto perché voglio costringere Marco a uscire di casa”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA