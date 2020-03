Lory Del Santo “Coronavirus? Sono preoccupata”/ “Non escludo di averlo già preso”

Lory Del Santo è molto preoccupata. La regista e nota opinionista lo ha ammesso nel corso di un’intervista alla rivista DiPiù Tv, nella quale ha parlato di Coronavirus e di un’influenza molto pesante che l’ha colpita alcuni mesi fa. “Non mi ammalo mai, ma dopo Natale ho avuto per più di una settimana febbre altissima, dolori muscolari, mal di gola e tosse”, ha raccontato la Del Santo che, tuttavia, oggi dichiara di sentirsi bene. Però, ripensando a ciò che è stato detto da molti sul virus, e cioè che pare fosse in circolazione da molto prima rispetto a quanto ne siamo venuti a conoscenza, la regista, come riporta la NostraTv, ammette: “non escludo di poterlo avere già preso in passato”. Ha però ammesso di essere sempre stata nelle ultime settimane rispettosa delle misure di sicurezza varate dal Governo, rimanendo da giorni chiusa in casa.

Lory Del Santo parla del contagio di Piero Chiambretti

Non manca un cenno al contagio di Piero Chiambretti. Lory Del Santo è infatti un’ospite fissa del suo show, La repubblica delle donne, e dopo aver saputo della positività del conduttore, Lory gli ha scritto un messaggio di pronta guarigione, ricevendo in risposta il disegno di una rosa. Dopo aver saputo la notizia, la Del Santo svela di essersi immediatamente messa in auto-quarantena: “Anche se sono passati più di 14 giorni da un possibile contagio, dobbiamo più che mai controllare eventuali sintomi”. In questo momento accanto alla Del Santo c’è il suo compagno Marco Cuculo che le fa forza, cercando di farle pesare meno le ansie di questo periodo: “Lui ha meno ansie di me, è giovane. Spero che questo incubo finisca presto”, confessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA