Lory Del Santo: “Crampi e dolori incredibili”/ “Marco Cucolo ha dormito in hotel…”

Lory Del Santo si è presentata stamane in grande forma negli studi di Mattino5, su Canale 5, dopo l’esperienza a L’Isola dei famosi: “Sono in forma smagliante? Grazie, non sono quanto resisterò così magra – ha raccontato la showgirl e attrice colloquiando con Federica Panicucci, la conduttrice – ho sognato di mangiare.. ho perso 15 kg ma non avevo alternativa, solo quella e basta”. Recentemente Lory Del Santo è stato vittima di un brutto malore mentre stava mangiando una pizza in un ristorante: “Sono stati momenti davvero difficili – racconta l’ex isolana – stavo conversando ma ho dovuto interrompere la conversazione, ho sceso le scale e avevo l’acqua che scendeva sudavo, sono andata in bagno, ho chiuso poi non riuscivo più ad aprire la porta, la gente bussava io non riuscivo ad aprire, era l’unico bagno per le donne”.

Poi ha continuato nel suo racconto drammatico: “I miei amici son riusciti a recuperarmi mi hanno asciugata con un asciugamano, dopo un’attesa che mi è sembrata infinita, e mi hanno aiutata a salire le scale, non so cosa fossero, forse crampi, e ti giuro dopo che finisci l’Isola dei famosi bisogna stare attenti…”. Secondo Lory Del Santo forse il suo corpo non era più abituato a mangiare “grosse” quantità di cibo: “Era la mia prima pizza, il mio primo bicchiere di vino, la mia prima cena, dicevo va bhe una pizza… avevo forse mangiato troppo e il mio corpo è andato in tilt”.

LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO: “LUI E’ CAMBIATO…”

La conversazione è poi virata su Marco Cucolo, storico fidanzato di Lory Del Santo; i due hanno recentemente litigato e a riguardo l’attrice ha confessato: “Con Marco non ci siamo mai lasciati in nove anni, mai lasciati un giorno in nove anni. Se non avesse avuto me non sarebbe stato all’Isola? Va bhe ma come altre persone. Io sono delusa umanamente, se lui dovesse spiccare il volo sono felice ma lui l’ha già spiccato con me, nella vita uno fa delle scelte e quando le fai per nove anni non è una decisione momentanea”.

“Dopo nove anni uno tira un po’ i conti – ha proseguito Lory Del Santo – oggi gli ho scritto un messaggio: tu sei l’uomo che io ho conosciuto, io mi sono innamorato di quell’uomo che poi si è un po’ afflosciato. lui è cambiato…”. Poi ha proseguito: “Lui prima pensava sempre a mangiare e al cellulare, se sono al centro del tuo mondo… c’erano dei piccoli puntini che si sono uniti anche per via delle parole che mi ha detto. Ieri sera è venuto a casa per la prima volta, fino ad ora è stato in hotel, non l’ho voluto a casa perchè non volevo affrontare questo argomento. E’ venuto a letto alle 3 di notte poi ho cominciato a parlare dei suoi difetti ed ha chiuso subito, dicendo che aveva sonno”.

