Lory Del Santo, “crisi Totti-Blasi? Desiderio di sondare altre vie…”/ “Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi”

Lory Del Santo interviene sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Dopo 17 anni…”

Lory Del Santo ha commentato la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La donna è stata una delle protagoniste della passata edizione dell’Isola dei Famosi condotta dalla Blasi. Ilary non ha lasciato trasparire nulla di quello che le stava capitando né al pubblico né tantomeno ai concorrenti che hanno partecipato al reality. Lory Del Santo è intervenuta nel programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli e ha voluto esprimere il suo parere in merito a questa rottura. Secondo Lory è possibile che dopo 17 anni di matrimonio qualcosa si sia inceppato nel meccanismo di coppia. In particolare la donna ha fatto riferimento alla possibilità di voler sondare altre vie, un modo elegante per dire che ciascuno era libero di farsi gli affari propri.

Lory Del Santo è crisi con Marco Cucolo?/ "Al momento siamo divisi ma..."

Lory Del Santo ha infatti dichiarato: “Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi, ci può essere il desiderio di sondare altre vie. E’ così, può succedere”. Lory Del Santo deve aver fatto riferimento alla liason di Totti con Noemi Bocchi. La storia ha fatto il giro del web e le immagini pubblicate sul Settimanale Chi sono stata una prova inconfutabile del fatto che la crisi tra Ilary e Totti era già in corso. Non sappiamo se anche Ilary abbia avuto un’altra storia visto che sono emerse nelle ultime settimane indiscrezioni mai però confermate.

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?/ Silenzio assordante sui social...

Lory Del Santo al veleno su Nicolas Vaporidis: “E’ andato contro le regole e…”

Lory Del Santo in una recente intervista a Fanpage ha fatto delle rivelazioni sconcertanti su alcuni naufraghi dell’edizione passata dell’Isola dei Famosi. A suo dire alcuni naufraghi avrebbero agito in modo scorretto violando il regolamento. La showgirl ha puntato il dito contro Nicolas Vaporidis, reo di aver mangiato di nascosto. Lory Del Santo ha infatti rivelato: “In un’occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa. Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole, li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale”.

Maria Laura De Vitis contro Lory Del Santo/ "Mai detto che ho finto con Alessandro"

Il giorno successivo, Lory Del Santo ha infatti avuto uno scontro molto duro con Vaporidis e in merito ha raccontato: “Il giorno dopo, con la pancia piena, è venuto da me urlando: “Mi hai voluto punire, mi hai penalizzato, mi hai tolto il cibo dalla bocca perché volevi che io stessi male. Sei una persona scorretta e cattiva. Mi hai tolto la cena”. Avrei dovuto urlare io, sapendo che aveva la pancia piena e aveva mangiato la sua parte nel bosco. Ma che falso sei? Che persona orrenda e scorretta. Ha detto che sono una buffona ma il buffone è lui, che ha mangiato di nascosto mentre Luca lo copriva. Nicolas è stato scorretto a livelli gravissimi. Ha messo tutti contro di me. È lui la vipera del gruppo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA