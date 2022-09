Lory Del Santo dà una seconda chance a Marco Cucolo/ Luna di miele a Los Angeles…

Lory Del Santo perdona Marco Cucolo che vola a Los Angeles

Lory Del Santo ha perdonato Marco Cucolo. Dopo la crisi che li aveva colpiti durante l’esperienza dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha deciso di dare un’altra possibilità a Marco Cucolo. Il concorrente è volato a Los Angeles per chiederle perdono e tutto sembra essersi risolto per il meglio. Lory Del Santo e Marco Cucolo stanno vivendo una luna di miele a Los Angeles gettandosi alle spalle le incomprensioni e le discussioni che avevano avuto. Al Settimanale Nuovo Tv, Lory Del Santo ha spiegato di aver notato un cambio di atteggiamento in Marco: “Lui ora ha maggiore fiducia in se stesso”.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati criticati per via della differenza d’età. All’Isola dei Famosi Marco Cucolo è stato attaccato più volte per il fatto di non aver mostrato la sua personalità in quanto condizionato da Lory Del Santo. Marco Cucolo a Nuovo Tv ha rivelato: “Non voglio più tornare alla persona, pigra, inutile, dormiente di prima. Devo dire grazie all’Isola e a Lory perché mi hanno dato una bella svegliata”, ha spiegato. Dopo l’Isola dei Famosi, Marco Cucolo e Lory Del Santo hanno scelto di restare separati per un po’ per capire se proseguire o meno la storia d’amore. Tra i due però è tornato il sereno e a quanto pare Lory ha scelto ancora una volta di stare insieme a Marco Cucolo.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, perché si erano lasciati?

Marco Cucolo aveva deluso Lory Del Santo all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ci era rimasta male per il fatto che Marco non l’avesse difesa dalle accuse di Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. Il comportamento di Marco Cucolo aveva insospettito anche il pubblico del reality che non aveva digerito il fatto che il naufrago non avesse preso le difese della sua compagna.

L’ex naufraga aveva deciso di lasciarlo in diretta provocando la reazione inaspettata di Marco Cucolo che poi le aveva chiesto perdono. A distanza di tempo, Marco Cucolo in un’intervista a Fanpage aveva dichiarato: “Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”. Ora però tra Marco Cucolo e Lory Del Santo è tornato di nuovo il sereno e quello che è successo all’Isola dei Famosi è solo un lontano ricordo.

