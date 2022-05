Lory Del Santo denuncia “il gruppo se la sta prendendo con Marco Maccarini”/ “Ma Perché?”, ed è polemica..

Lory Del Santo difende Marco Maccarini: “Non gli hanno detto che…”

Lory Del Santo ha preso le difese di Marco Maccarini. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti sottolineato come nei confronti di Marco Maccarini ci sia un atteggiamento ostile. Parlando con Luca Daffrè che si è offerto di riparare la capanna insieme agli altri, Lory Del Santo ha spiegato: “L’applauso oggi va fatto a tutti quelli che si sono impegnati”. Luca Daffrè le fa notare però che è stato sempre così ma Lory Del Santo non è d’accordo: “Ieri Marco e Roger hanno tagliato a metà la capanna ma tutto il complimento è andato a Roger. Perché Marco no? Perché non gli hanno detto che è stato bravo?”. Luca Daffrè ha fatto notare che Marco in questi giorni è stato preso di mira dagli altri naufraghi e questo potrebbe aver giocato un ruolo importante: “Il gruppo se la sta prendendo un attimo con Marco, non so cosa è successo”.

Sui social il comportamento di Lory Del Santo ha attirato altre polemiche. Sembra che Lory non ne faccia una giusta insomma. C’è chi ritiene che Lory si avvicini ai singoli concorrenti per poi creare zizzania. Qualcuno ha fatto notare che quando però Lory deve prendere le difese di Maccarini preferisce stare in disparte: “La furba Lory che sembra essere dalla parte di Maccarini ma che non ha il coraggio di difenderlo davanti al gruppo…chi ha visto il daytime sa…”.Lory Del Santo è per molti una delusione e c’è chi spera in una sua eliminazione.

Durante la diretta di venerdì 27 maggio, Ilary Blasi intavola il discorso legato alla questione Marco Maccarini. Il conduttore è sbarcato in Honduras da poco più di una settimana, ma non sembra andare d’accordo con gli altri naufraghi, ad eccezione di Lory Del Santo che si dimostra più comprensiva e ascolta i suoi sfoghi. Maccarini è convinto che il gruppo ce l’abbia con lui e, per questo, critica di continuo tutto ciò che fa. Marco infatti si dà molto da fare: pesca, crea oggetti più o meno utili ed è davvero molto attivo. Nonostante i numerosi confronti però la situazione pare bloccata. Se con Marco Maccarini Lory ha un buon rapporto, lo stesso non si può dire con Nicolas, con cui c’è sempre stata una certa tensione. Infatti, lo Spirito dell’Isola ha affidato a Lory il compito da dare dei voti – da uno a dieci – ai concorrenti, individuando i quattro compagni che stanno facendo il percorso migliore.

Lory Del Santo ha scelto Marco Cucolo, Edoardo, Carmen e Roger. I quattro hanno ricevuto un sacchetto di dolci. Invece Estefania e Nicolas non solo non hanno ricevuto i dolci, ma hanno dovuto rinunciare alla loro porzione di riso. L’attore romano, pur non essendo stupito della scelta, che ritiene essere la più coerente dall’inizio del programma, inizia a discutere con Lory sostenendo che preferisce patire la fame piuttosto che avere a che fare con gente come lei, ossia una buffona. Tra i due non sembra poter esserci un punto di incontro. Nel corso della nomination, Lory dà il suo voto a Maria Laura poiché vede poca coerenza tra quello che dice in diretta e ciò che fa durante la settimana. Lory, avendo perso la sfida del tutti contro tutti, è già al televoto con Estefania e Marco Maccarini. Dopo le votazioni dei compagni, si aggiungono Nik e Maria Laura. A chi toccherà uscire lunedì 30 maggio?











