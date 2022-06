Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè “Il più viscido e venduto dell’Isola”/ “Patetico e deprimente”

Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi: “Il più viscido”

Da quando è tornata dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è stata un fiume in piena. Prima contro il suo compagno Marco Cucolo, poi perdonato, e dopo con alcuni dei suoi ex compagni naufraghi. Parole molto pesanti sono recentemente arrivare contro Luca Daffrè. Lory, in una serie di interviste rilasciate in questi giorni, ha duramente attaccato l’ex di Uomini e Donne, accusandolo di essere “un viscido”.

È così che lo ha infatti definito nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Senza di lui la mia vita è migliore. – ha detto la regista di The Lady, spiegando il perché – Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo.”

Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi. Lo fa rivelando anche un retroscena che alimenta la sua polemica: “Luca era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Nicolas Vaporidis per essere accettato dal gruppo. E parlando di lui, è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così. Non lo stimo.”

Di critiche Lory Del Santo ne ha però anche per Estefania Bernal, Edoardo e Guendalina Tavassi. Per la regista loro sono “I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato. Guendalina è stata anche scorretta”. Di conti in sospeso pare proprio che la Del Santo ne abbia e anche molti. Chissà che non abbia occasione nel corso della finale dell’Isola dei Famosi di lunedì 27 giugno di fare chiarezza con uno di quelli da lei criticati.

