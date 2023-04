Lory Del Santo, due volte vittima di violenza/ “Ho preferito dimenticare”

Lory Del Santo: le molestie quando era bambina

Lory Del Santo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata vittima di violenza. La prima molestia l’ha subita a scuola, quando un compagno si strofinò prepotentemente addosso a lei, a undici anni ha subito delle carezze molto intime dal compagno di sua madre: “Non capivo perché, ma sentivo qualcosa di sbagliato, di volgare, di violento. Per fortuna non abusò di me. Mi lasciò perdere e se ne andò bofonchiando. Ma quella fu una molestia, la prima, che non cancellerò mai dalla mente e che non avevo mai avuto il coraggio di confessare prima d’ora”, ha raccontato a Ok Salute.

Poi l’aggressione choc subita in un hotel da un uomo e che aveva conosciuto tramite un’amica: “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire”, ha raccontato la Del Santo su Rai Radio 2.

Lory Del Santo: due volte vittima di violenza

La violenza è durata un’intera notte: “L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata… Ho subito una violenza fisica e psicologica”. La showgirl non ha sporto denuncia. Ai microfoni de “I lunatici” su Rai Radio 2, Lory Del Santo ha svelato di essere stata vittima di violenza in un’altra occasione: “A me è successo due volte di essere vittima di violenza: avevo la faccia gonfia e ho pensato di andare subito dalla polizia perché era una cosa tipo un rapimento… Ma non ci sono andata perché preferii dimenticare quella pagina nera della mia vita: due casi seri, non certo una mano sul sedere”.

