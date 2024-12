Lory Del Santo e Donald Trump: la frequentazione e i rimpianti della showgirl. “Lo rifiutai e…”

Nel corso della sua vita, Lory Del Santo ha avuto una serie di uomini conosciuti e potenti, come ad esempio Eric Clapton, dal quale ha avuto un figlio, Conor, poi morto tragicamente. La showgirl italiana, però, ha avuto modo di incontrare anche forse uno degli uomini più potenti al mondo, Donald Trump. A raccontare l’incontro con il tycoon, avvenuto ormai molti anni fa, è stata proprio lei stessa in un’intervista su Rai Radio 1, a Un giorno da pecora. Lory Del Santo e Donald Trump si incontrarono per caso, circa trenta anni fa, a New York, nell’ascensore della Trump Power.

In quell’occasione Donald Trump le chiese il numero di telefono e la chiamò più volte, provandoci con lei. “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto da me, mi ha cercato più volte” ha spiegato Lory Del Santo. I due, dunque, si sono frequentati per un breve periodo ma poi la showgirl italiana non ha voluto proseguire quella conoscenza. “Sono io a non aver voluto” ha spiegato l’attrice originaria del Veneto, sottolineando come in realtà Donald l’avrebbe voluta.

Lory Del Santo e Donald Trump, la loro frequentazione: “Tornando indietro…”

Se incontrasse oggi Donald Trump, Lory Del Santo non ha dubbi: ci si fidanzerebbe subito. “Ha carisma ed è uno che lavora” ha spiegato la showgirl a Rai 1, sottolineando come inoltre a lei piaccia fisicamente, essendo “morbido e sexy”. Una vera e propria dichiarazione della showgirl, che sembra essersi pentita del “no” dato al tycoon ormai tantissimi anni fa. Nonostante questo, come sottolineato proprio da lei, “non bisogna avere rimpianti” perché indietro non si può tornare. Quei ricordi con Donald Trump, però, sono sempre nella sua mente.