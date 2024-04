Lory Del Santo e gli ex fidanzati: da Eric Clapton a Silvio Sardi/ “Con George Harrison fu un bel flirt”

Lory Del Santo ha avuto una vita sentimentale molto movimentata, tra flirt con uomini molto famosi e facoltosi e fidanzamenti con personaggi dello spettacolo internazionale e flirt che le sono stati attribuiti insieme alla fama di “cacciatrice di uomini”. Tra le più importanti relazioni, avute nel corso degli anni, e soprattutto nel pieno del successo della sua carriera da attrice c’è sicuramente quella con il musicista Eric Clapton, definito dalla stessa showgirl: “Il primo per il quale ho provato pulsioni e dal quale volevo un figlio“. La coppia infatti ha nel corso del rapporto sentimentale avuto un bambino, Conor, scomparso tragicamente a soli 5 anni cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.

Proprio in quel momento, le cronache dell’epoca raccontarono che Lory Del Santo si trovava in compagnia di quello che poi divenne il suo nuovo compagno, il produttore cinematografico Silvio Sardi con il quale ha avuto il secondo figlio Devin. Con lui, ha detto più volte nelle interviste che: “Fu un errore iniziare la relazione, anche perchè è stato un padre assente ed un esempio molto negativo per i figli“. Mentre non è stato mai reso noto il nome del padre del terzo figlio Loren, che, come aveva rivelato l’attrice: “Mi disse che non voleva avere responsabilità ma potevo tenere il bambino“.

Lory Del Santo, gli ex celebri e i flirt: da George Harrison a Gianni Agnelli

Lory Del Santo, oltre agli ex fidanzati stabili e relazioni piuttosto durature, ha avuto anche numerosi flirt con celebrità del mondo dello spettacolo e non solo. Il più famoso, da lei poi confermato più volte è il rapporto con lo storico chitarrista dei Beatles George Harrison, un flirt che però, come dichiarò la showgirl, “Durò solo pochi giorni“, perchè poi il musicista scopri di avere la grave malattia che lo portò in breve tempo alla morte, ma che viene ricordato in ogni occasione come un momento molto bello: “È rimasto così, un flirt bellissimo e quasi irreale, se non avessi le foto che mi ritraggono con lui tenderei a pensare di averlo sognato“.

Tra tutte le storie d’amore, Lory Del Santo aveva raccontato alla trasmissione Un giorno da Pecora, di avere anche avuto un partner particolarmente violento, ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare, e di essersi salvata solo lasciandolo. Tra gli altri flirt famosi, o amanti come la stampa dell’epoca li definì ci sono anche lo sceicco Adnan Kashoggi, Ottavio Missoni e Gianni Agnelli. DI quest’ultimo l’ex modella aveva rivelato: “Per lui rappresentavo la bellezza, unita all’intelletto“.











