Lory Del Santo e Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022/ Di nuovo nel cast per…

Lory Del Santo nel cast dell’Isola dei Famosi 2022: “Parto con Marco ma…”

Lory Del Santo e Guendalina Tavassi (accompagnate da due uomini) saranno le due nuove naufraghe dell’Isola Dei Famosi 2022. Il settimanale NuovoTv ci svela il motivo del ritorno al programma delle due showgirl. La Del Santo, showgirl e regista di “The Lady” farà parte, per la seconda volta, del cast del reality. Lory aveva già partecipato all’Isola nel 2005, uscendone vincitrice e aggiudicandosi il montepremi di allora di 200.000 euro; quest’anno le ragioni che la spingono a partecipare non sarebbero legate ad aspetti economici bensì ad altri fattori.

L’attrice ed opinionista non giocherà da sola ma in coppia. Stando a quanto la stessa Lory ha affermato nell’intervista rilasciata al noto settimanale, infatti, partirà insieme al suo fidanzato Marco Cucolo, con il quale ha già condiviso l’esperienza a Pechino Express. Il giovane però, questa volta sembra essere molto intimorito dal reality. E’ quanto svelato da Lory Del Santo: “Lui (Marco) non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”. Nel corso dell’intervista la Del Santo si è soffermata sul motivo che la spinge a partecipare nuovamente all’Isola: “Io sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione”.

Anche Guendalina Tavassi nel cast dell’Isola dei famosi 2022

Anche per la showgirl Guendalina Tavassi questa non sarà la prima partecipazione all’Isola dei famosi come naufraga, bensì la seconda e questa volta parteciperà insieme al fratello. Guendalina aveva già partecipato al reality nel 2012 ma stando a quanto riporta Biccy la stessa Tavassi ha fatto trapelare sulle sue storie di Instagram, che questa seconda partecipazione sarebbe dovuta solo ad un interesse economico. Guendalina Tavassi, sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita; l’ex marito e padre dei suoi figli è in prigione e per via di questa ed altre situazioni delicate la showgirl non ritiene che questo possa essere il momento migliore per partire per l’Honduras.

Nelle sue storie di Instagram la Tavassi ha scritto: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo peggiorando tutto”. Leggendo questa affermazione di Guendalina verrebbe da chiedersi come mai abbia accettato di partecipare al programma ma con prontezza arriva la risposta della donna: “I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante”. Le accuse del web nei confronti di Guendalina sono state pesanti e in molti le hanno rivolto questa domanda: “E i figli a chi li lascia?”. La risposta di Guendalina è stata immediata: “Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o meno questo è il mio lavoro con il quale riesco a mantenere da sola tre figli da anni”. Dunque Guendalina farà parte del cast, col desiderio di vincere per guadagnare il montepremi finale e per i suoi figli.



