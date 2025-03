Lory Del Santo e Marco Cucolo: “Lei è più giovane di me nonostante la differenza di età”

Lory Del Santo racconta a “La volta buona” la sua storia con Marco Cucolo. “Un giorno dirò ‘Oh mio Dio cosa ho fatto, ho sbagliato’, ma sarà troppo tardi. Secondo me bisogna andare avanti fino a quando si è felici” spiega la showgirl. “Non la chiamo mai ‘bambina’ come ha raccontato lei a Belve, la chiamo ‘tesoro’” spiega Marco. Secondo Lory, “uno riflette la luce. A seconda di uno quello che riflette, manda un messaggio o un altro. Per questo spesso altri uomini mi hanno chiamato bambina o baby”.

Marco Cucolo, raccontando la loro differenza di età, spiega: “Non l’ho mai sentita troppo grande, forse è il contrario. Lei vuole andare, deve uscire. Io la freno. L’altra volta voleva andare in discoteca e io l’ho bloccata perché non so ballare”. Allora Lory Del Santo scherza: “Ma tu mi devi seguire, devi venire con me”. Allora Marco ribatte: “A me non piace la discoteca, non mi piace ballare. Io sono un legno. Io non bevo neanche”. Per la showgirl “le catene non ci sono ma fino a quando lui starà con me, se io vado, lui deve venire con me”. Infine, per Lory, un commento anche sul futuro: lei ha infatti 66 anni, lui 32. “Io mi chiedo se ci lasceremo mai… Non si può mai dire” spiega.