Lory Del Santo e Marco Cucolo si lasciano? Lei furiosa:”Te ne torni dai tuoi”/ È polemica “Si sono accordati”

L’isola dei famosi 2022, è al capolinea l’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo?

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ai ferri corti e il loro amore è al capolinea? I due fidanzati storici, che nonostante la differenza di età tra loro si sono sempre mostrati molto complici e uniti in un modo viscerale negli anni, hanno registrato una furiosa lite in Honduras, come emerge nella diretta honduregna de L’isola dei famosi 2022 in onda su Canale 5 il 13 giugno 2022. In un videofilmato mostrato dalla regia, i due fidanzati hanno un acceso diverbio rispetto al momento tv che -a detta di Lory- si rivelerebbe una mancanza di rispetto verso di lei da parte del fidanzato, che secondo la showgirl avrebbe fatto eco alle accuse del resto dei naufraghi di ipocrisia e finzione nel gioco, a lei destinate.

Vladimir Luxuria prende posizione: la polemica s’infiamma

“Da un branco di 7 lupi del deserto -esordisce Lory Del Santo nell’attacco sferrato a Marco Cucolo-, non mi hai difesa. ‘Io la conosco come le mie tasche e lei è la persona più onesta e sincera’ avresti dovuto dire”. Poi l’ultimatum: “Te ne torni dalla tua famiglia e ti rinfreschi le idee. E se non chiedi scusa a tutta Italia, mi vedi in foto”.

Parole a cui Marco Cucolo risponde con un timido: “Io so e ho detto di aver sbagliato, che devo fare più?”. Nel frattempo dallo studio, mentre sui social l’opinione dei telespettatori in generale si divide, tra chi sostiene la posizione di Lory tacciando Marco di aver mancato di rispetto alla fidanzata, e chi invece accusa Lory di voler imporre la sua volontà nel gioco al fidanzato, Vladimir Luxuria si schiera con un durissimo affondo. “Lory, lui non è il tuo ventriloquio…”. “Cosa?”, si chiede quindi Lory, e l’opinionista chiarisce: “Lui non è il tuo pupazzetto a cui devi dare la tua voce per fargli dire le tue parole”.

Nel frattempo, s’infiamma la polemica web sulla querelle tv esplosa tra i due fidanzati, con gli utenti che accusano i diretti interessati di giocare una strategia di marketing all’insegna di una finta rottura annunciata: “Si sono messi d’accordo”, grida un utente su Instagram.













