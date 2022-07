Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?/ Silenzio assordante sui social…

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Cos’è successo tra Lory Del Santo e Marco Cucolo dopo l’Isola dei Famosi 2022? In Honduras, la coppia ha vissuto una profonda crisi che hanno portato anche in Italia. Dopo essere stata eliminata, Lory ha preso le distanze dal compagno ammettendo di non aver gradito alcuni suoi atteggiamenti. Il rientro in Italia di Marco che ha dovuto abbandonare il reality in anticipo per motivi medici e le scuse di quest’ultimo hanno così spinto Lory a perdonarlo e a concedergli un’altra possibilità.

Tuttavia, da diversi giorni, i due non si mostrano insieme sui social e i fan non nascondono la propria preoccupazione. L’ultimo post di Lory risale allo scorso 2 luglio. Si tratta di un video, girato in occasione della finalissima dell’Isola, in cui è insieme a Marco. Poi il silenzio assoluto. Più presente, invece, Cucolo che, ieri, si è mostrato a Napoli in compagnia di alcuni amici. Nessuna foto con Lory e nessun video in cui sono insieme. La coppia è nuovamente in crisi?

Lory Del Santo e Marco Cucolo: i motivi dell’allontanamento

Nessuna nuova crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo che, tuttavia, trascorreranno l’estate lontani. Lory, infatti, dovrebbe trovarsi negli Stati Uniti dove resterà ancora diverse settimane per poi rientrare in Italia a settembre. A svelare la partenza della Del Santo per gli Stati Uniti è stata un’intervista rilasciata da Marco a Fanpage subito dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. “La tua compagna sta per partire per l’America e tu non andrai con lei. Come vivi il fatto che non sarà con te dopo l’operazione?”, è stata la domanda della giornalista di Fanpage in merito all’operazione alla colecisti che subirà Marco.

“Anche se fosse stata qui, non sarebbe stata d’aiuto. Ha mille cose da fare. E poi quando c’è da curarsi, non è il suo campo. Sarebbe stata solo una presenza piacevolmente fisica, forse un sostegno dal punto di vista mentale, ma non mi avrebbe aiutato dal punto di vista pratico. Credo, comunque, che non sarà una degenza lunga. Almeno spero“, era stata la risposta di Cucolo che, su Instagram, ha pubblicato anche una foto di uno dei suoi posti del cuore a Napoli e tra i tanti commenti è spuntato quello di Lory che ha scritto: “Dear bel posto”.













