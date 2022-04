Lory Del Santo e Marco, social infuriati “Favoriti dagli autori”/ Scoppia la polemica

Lory Del Santo, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, insieme al fidanzato Marco Cucolo, è riuscita a superare la nomination della settimana, conquistando così la permanenza presso il reality show di casa Mediaset. Niente da fare invece per il duo composto da Roberta Morise e Blind, che sconfitto proprio da Lory e Marco, è stato trasferito su Playa Sgamada. Una scelta, quella del pubblico di casa, che ha fatto però storcere il naso a molti, soprattutto al sempre molto attento pubblico del web e dei social, che ha deciso di scagliarsi in particolare contro la produzione.

Come riferisce361magazine.com, gli autori del reality show di Canale 5 sono stati accusati di strategie per far vincere proprio Lory Del Santo e Marco, su Roberta e Blind. Basta farsi un giro su Instagram, Twitter o Facebook, per capire l’umore circolante fra i vari spettatori del programma, che hanno sottolineato “l’astuta mossa da parte della produzione – sottolinea a riguardo proprio 361magazine.com – nel mandare in onda la clip, non proprio positiva, di Lory subito dopo aver chiuso definitivamente il tele voto”.

LORY DEL SANTO E MARCO FAVORITI DAGLI AUTORI: LE ACCUSE DI LAURA RUSSO

Il pubblico si è infatti domandato come mai quel filmato non sia stato mandato in onda prima della chiusura del televoto, di modo da dare al pubblico da casa dei fatti concreti su cui votare la propria preferenza. In ogni caso, al termine della puntata di ieri sera de l’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo e Marco sono tornati nuovamente in nomination visto che gli altri naufraghi non hanno preso a genio la presenza dell’ex di Drive In sull’Isola, sentimento negativo invece non particolarmente sentito nei confronti di Marco.

In ogni caso Lory Del Santo ha cercato di difendersi dalle accuse dei suoi compagni, spiegando: “La maggioranza ha detto che io parlo solo quando ci sono le telecamere, quando non ci sono io dormo”, e Laura, moglie di Clemente Russo, ha replicato, senza troppi peli sulla lingua: “Credo che lei sia una stratega”.











