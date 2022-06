Lory Del Santo e Nick Luciani, lite con il gruppo all’Isola dei Famosi/ “Senza cibo…”

Il provvedimento disciplinare spacca il gruppo all’Isola dei Famosi 2022

Sta scatenando malumore generale il provvedimento disciplinare esteso dalla produzione de L’isola dei famosi 2022 a tutta la ciurma di naufraghi concorrenti. La punizione prevede l’impossibilità all’utilizzo del fuoco, che è indispensabile in Honduras per la cottura del cibo, con i naufraghi che già vivono di stenti. Questo per l’inottemperanza mostrata da tre naufraghi alle regole del gioco honduregno. La violazione, che è ora oggetto di accese discussioni e polemiche dentro e fuori il contesto tv de L’isola dei famosi 2022, si è verificata all’ultima diretta del reality, quando al termine della prova-ricompensa le naufraghe sconfitte Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro hanno beneficiato delle porzioni di cibo che alcuni membri del gruppo concorrente hanno offerto loro, perché affamate.

Tra coloro che hanno dato del cibo alle naufraghe perdenti c’è anche Luca Dafrè che, per punizione, ha perso il titolo di leader. “Qui è colpevole sia chi ha mangiato che chi si è messo le pizzette in tasca. A me non mi ha offerto niente nessuno… Io non sapevo neanche che avessero mangiato. Oggi digiuno totale, per merito di questi grandi altruisti!“, ha detto Lory che si è lamentata davanti alle telecamere.

Nonostante l’errore, la maggior parte del gruppo ha compreso il gesto di Luca Dafrè, ma la situazione crea il malcontento di Lory e Nick. “Pensa se l’avessi fatto io…”, dice la Del Santo convinta che, se fosse stata lei la responsabile, si sarebbe scatenata la bufera contro di lei. Nick Lucia si ritrova ad essere d’accordo con la Del Santo mentre di tutt’altro avviso si è detto il papabile vincitore del gioco secondo le quote di scommesse sul grand-final de L’isola dei famosi 2022 dei bookmakers, Nicolas Vaporidis:

“Non mi sento pentito per niente, con fierezza ho passato il cibo, avevano una fame mostruosa e ci prendiamo questa punizione con onore”. A fargli eco è poi stato Edoardo Tavassi, che vede l’infrazione come un gesto di “umanità”. Anche Luca Daffré non si pente di aver ceduto il cibo-ricompensa alle compagne, nonostante abbia perso il titolo di leader del gruppo in seguito alla violazione del regolamento. Ma il gruppo si è ormai diviso in due fazioni tra loro contrapposte e Carmen Di Pietro è crollata in lacrime. Nick Luciani, infatti, supporta la posizione di Lory Del Santo e bacchetta Edoardo Tavassi: “La fai diversamente questa forma di umanità, gli dai la tua porzione di riso…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













