Lory Del Santo “Eric Clapton mi faceva vestire da contadina”/ “Fantasie sessuali…”

Si parla di fantasie sessuali oggi a Mattino 5 e quali potevano essere gli ospiti se non Valerio Merola e Lory Del Santo? Mentre il primo difende la categoria degli uomini vecchio stampo pronti ad accontentare le donne, la Del Santo lancia qualche frecciatina a destra e sinistra e poi torna a rivelare dettagli intimi della sua vita e del suo passato. In un primo lancia il suo colpo alla compagna di puntata Alda d’Eusanio, rea di aver parlato dell’eccitazione di una carezza: “Forse ad una certa età ci si accontenta di poco”, e poi torna a parlare del suo grande amore, Eric Clapton. Inutile dire che la parte più divertente è ancora questa visto che la showgirl ricorda i tempi che furono rivelando le fantasie sessuali della star che, vedendola sexy in tv e in casa tutti i giorni, le chiedeva di essere completamente un’altra donna, quasi il suo opposto, se così possiamo dire.

LORY DEL SANTO RIVELA LE FANTASIE SESSUALI DI ERIC CLAPTON

In particolare, Lory del Santo racconta a Federica Panicucci: “Io sono un tipo sempre un po’ sexy, quando ero giovane diciamo, non ho mai esagerato ma di natura ho sempre espresso questa sessualità e lui voleva che io mi vestissi totalmente diversa con il vestito della campagna a fiorellini, con la scarpa bassa, tutta tipo un’altra donna, più contadina.. ho cercato uno stilista.. mi dovevo vestire tipo la ragazza della campagna, tutta abbottonata perché lui aveva questa cosa..”. Federica Panicucci la interrompe chiedendole se ha incontrato Clapton ora che è stato a Milano ma lei dice di no e poi torna sull’argomento: “Le fantasie a volte, la cosa era di essere il contrario…”.

