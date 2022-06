Lory Del Santo: “Estefania Bernal ha violato il regolamento”/ Svelata la strategia dopo l’Isola dei Famosi!

Lory Del Santo smaschera Estefania Bernal: “Per conquistare il gruppo…”

Lory Del Santo ha rilasciato un’intervista a Novella2000. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tracciato un bilancio della sua esperienza, svelando un retroscena inedito su Estefania Bernal. La donna ha rivelato che la modella avrebbe violato le regole dell’Isola dei Famosi Infatti ha spiegato: ““Per conquistare il gruppo che l’attaccava quando in quattro vincemmo la dispensa a noi riservata, lei appena arrivati sull’Isola, aveva regalato a Nicolas e agli altri metà del cibo andando contro lo spirito del reality. Non l’ho fatto notare per non far perdere il fuoco a tutto il gruppo”, ha chiarito.

Secondo Lory, la naufraga avrebbe cercato di tenersi buoni i compagni pur di andare avanti con il gioco. Non è la prima volta che Estefania viene accusata di strategia. Lory Del Santo non le manda a dire nemmeno a Guendalina Tavassi con cui si vocifera ci sia stato anche uno scontro dietro le quinte in una delle scorse puntate del reality: “Guendalina era scorretta e cercava di corrompere tutti per ottenere vantaggi”.

Lory Del Santo è poi tornata a parlare del suo rapporto con Marco Cucolo. La donna lo aveva lasciato in diretta dopo che il modello aveva deciso di non prendere posizione su di lei. Lory era stata attaccata pesantemente dai naufraghi ma Cucolo non aveva mosso un dito in suo favore. Lory al riguardo ha dichiarato: “Quando sono stata eliminata lui mi ha deluso. Ha preferito fare strategia e pendere verso il gruppo peggiore per non essere votato. Non me lo sarei mai aspettata: devo pensare a questo punto che il gioco venga prima di me. Spero di perdonarlo ma per ora non è così”.

Lory Del Santo è stata presa di mira dai naufraghi durante il suo percorso. Ad oggi la donna ha però capito il motivo di tanto accanimento e nell’intervista a Novella 2000 spiega: “Hanno capito che ero un osso duro e che solo attaccandomi in gruppo sarebbero riusciti a farmi fuori. Hanno applicato un sistema che prevedeva scorrettezze e cattiverie”.











