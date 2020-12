Lory del Santo “Faccio l’amore con Marco Cucolo 4 volte..”/ “Faccio il mio dovere!”

Lory Del Santo “fa il suo dovere”. Sa di avere un compagno giovane e quindi sa anche che deve soddisfarlo se non vuole metterlo in fuga, almeno secondo quanto lei stessa rivela in una serie di confidenze hot che sicuramente sono destinate a far discutere. In particolare, ospite nuovamente nella trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, Lory Del Santo ha svelato quante volte a settimana fa l’amore con Marco Cucolo, il suo giovane compagno (lei 62 anni e lui 29), confermando che la loro liason va avanti a gonfie vele e che da tempo ormai convivono in quel di Milano con successo. Durante l’intervista radiofonica Lory ha ammesso di avere frequenti rapporti intimi con lui: “Facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”.

Lory del Santo “Faccio l’amore con Marco Cucolo 4 volte..”

A quanto pare Lory Del Santo non teme il peggio per via del Coronavirus a differenza di Carmen Russo che ha già spiegato di aver rinunciato all’intimità con Enzo Paolo proprio per via del rischio di contagio. La Del Santo e Marco Cucolo non vogliono rinunciare a quello che succede nella loro intimità e sotto le lenzuola anche perché non fanno di certo vita mondana e la bella showgirl è sempre sottoposta ai tamponi per via delle sue ospitate in tv e a Mediaset. Siamo sicuri che Marco Cucolo, a questo ritmo, non rinuncerà alla sua bella compagna.



