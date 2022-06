“Lory Del Santo fai la badante a Marco Cucolo…”/ L’attacco di Patrizia Groppelli

Lory Del Santo racconta i dettagli della notte con Marco Cucolo

Dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 del 20 giugno nel corso della quale Marco Cucolo ha chiesto perdono a Lory Del Santo, quest’ultima è stata ospite della puntata di Mattino 5 del 21 giugno. Lory, a Federica Panicucci, ha così raccontato i dettagli della notte trascorsa con Cucolo con cui ha vissuto una crisi a causa dell’Isola dei Famosi.

“In questi giorni è stato in hotel. Non l’ho voluto a casa onestamente, non volevo affrontare subito i nostri problemi. Ieri siamo tornati a casa alle tre di notte, abbiamo parlato un po’ dell’isola. Ho iniziato a parlare dei suoi difetti e dopo tre secondi mi ha detto: “Scusa, ho sonno”. Ci sono delle cose da sistemare, mi aspettavo parlasse di più”, ha raccontato la Del Santo le cui parole hanno scatenato la reazione di Patrizia Groppelli, opinionista di Mattino 5.

Lite tra Lory Del Santo e Patrizia Groppelli

Dopo aver ascoltato le parole della Del Santo, Patrizia Groppelli è intervenuta spiegando come, il rapporto tra Lory e Marco Cucolo, non abbia nulla di sentimentale. “Questo qui non è un rapporto amoroso, questo è un rapporto tra madre e figlio. Tu sei lì che lo bacchetti: “Non hai parlato”, “Chiedi scusa davanti a tutta Italia”, ma basta che chieda scusa a te. Sono nove anni che convivete e tu gli fai da cameriera e da badante”, ha detto la Groppelli.

“La badante la fai tu a tuo marito. Modera le parole. Io sono una persona buona e, per esempio, all’Isola ho subito tanti attacchi falsi e non ho mai reagito con la verità anche se avevo le prove per dire ‘tu stai bluffando‘”, ha replicato la Del Santo e la Groppelli ha ribattuto chiudendo così – “Ma guarda che ti ho fatto un complimento. Non ti piace badante?. Allora baby sitter. Capisco che è tre mesi che non mangi, ma io sono stata educata e gentile con te. Tu, invece, mi hai aggredita”.

