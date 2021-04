Lory Del Santo “Fariba grande pettegola”/ “Riporta cose per sentito dire, rompe!”

Si parla di Isola dei Famosi nella puntata di Pomeriggio 5 del 20 aprile. In studio, gli opinionisti discutono di Fariba Tehrani e della posizione critica del gruppo nei suoi confronti. Anche nel salotto di Barbara D’Urso non manca qualche critica per la mamma di Giulia Salemi. In particolare è Lory Del Santo a dichiarare: “Fariba è proprio pettegola per natura. A volte riporta cose per sentito dire e, quando non ha niente da dire, si ripete. Ieri sera la cosa del riso l’ha ripetuta almeno 4 volte. Però dice le cose gentilmente e questo va a suo favore. Pero rompe, molto!” ha ammesso la Del Santo. Fariba è sicuramente un elemento di rottura nel gruppo dell’Isola dei Famosi e, proprio per questo, divide il pubblico tra chi la sostiene in modo incondizionato e chi, invece, la vuole fuori.

Gascoigne si pulisce il c*lo con la foto di Fariba/ Gesto shock all'Isola, Salemi..

Lory Del Santo sostiene Vera Gemma: “L’unica che porta qualcosa di diverso all’Isola”

Ma come Fariba c’è anche un’altra protagonista dell’Isola dei Famosi 2021: Vera Gemma. Un modo di fare totalmente diverso il suo rispetto a quello della mamma di Giulia Salemi ma altrettanto criticato. Lory Del Santo però la sostiene e, a Pomeriggio 5, di lei dice: “Il gruppo vuole isolare Vera per poi attaccarla perché è l’unica che porta qualcosa di diverso oltre alla frase ‘Ho fame'”.

