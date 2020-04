Lory Del Santo, foto e dedica al figlio Devin/ “Faro di luce come un flashback…”

Pubblicità

Una nostalgica Lory Del Santo ha voluto condividere su Instagram uno scatto risalente a molti anni fa. In questo la showgirl e regista abbraccia con amore un bambino, suo figlio Devin. Nato dalla relazione della Del Santo con il produttore cinematografico Silvio Sardi, Devin è nato nel 1992 e oggi vive negli Stati Uniti dove fa il fotografo. Da qualche anno condivideva con Loren un appartamento a Miami, il fratello minore morto suicida a 19 anni. Oggi la Del Santo condivide uno scatto dell’infanzia di Devin, accompagnato da una dedica per suo figlio: “Faro di luce come un flashback…” scrive infatti la regista di The Lady. Il loro è stato un rapporto abbastanza complicato, come svelato dalla stessa Del Santo in alcune occasioni.

Lory Del Santo e le parole sul figlio Devin

In uno sfogo fatto nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo parlò così di suo figlio Devin: “Lui e suo padre hanno finalmente avuto il piacere di vedersi. Devin non è mai stato fragile: – e ancora – è stato sicuro di sé stesso e di quello che voleva. L’ho visto piangere tanto solo per la scomparsa del fratello. Ha pianto tutte le lacrime di una vita per quel fratello che amava più di ogni altra cosa al mondo”. E proprio al fratello Loren, Devin ha dedicato parole davvero toccanti dopo la sua morte: “Loren era un artista, un atleta, un filosofo profondo… Era un grande chef, un comico e un’anima generosa ed egoista che pensava solo alla felicità e al benessere degli altri… Era un’ispirazione… Loren era un angelo che camminava tra noi sulla Terra.”, scrisse.

