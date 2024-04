Lory Del Santo: “Gianni Agnelli? Mio fidanzato per due anni”/ “Mi amava, voleva fossi sempre con lui”

Lory Del Santo racconta della relazione con Gianni Agnelli a Belve

Tra le relazioni importanti avute da Lory Del Santo spiccano quelle con uomini potenti come Gianni Agnelli. L’attrice e regista ne ha parlato anche nel corso dell’intervista a Belve, svelando a Francesca Fagnani che il loro è stato un vero amore. “Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto. – ha raccontato Del Santo – Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare… no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire ‘Dai ce la farai!’“

Stupita dalla risposta, Fagnani ha dunque ironizzato con la sua ospite – “Lei diceva ‘Dai ce la farai’ a Gianni Agnelli?” -, trovando conferma dalla Del Santo: “Certo, mi amava anche per questo”.

Gianni Agnelli fidanzato con Lory Del Santo in passato? “Siamo stati insieme due anni”

Del ‘fidanzato’ Gianni Agnelli e della loro relazione, Lory Del Santo ha parlato in modo approfondito anche in un’intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere Della Sera. In quell’occasione la regista ha svelato anche le tempistiche di questo amore: “L’ho frequentato per due anni, voleva che fossi sempre lì: a Parigi, a Torino, in barca… – furono le sue parole – Mi voleva alle sue cene per soli uomini, con lui, Jas Gawronski, Mario d’Urso… Credo che tanti uomini mi hanno voluta perché sono di compagnia, rispettosa, non pretendo nulla.”

Lory Del Santo tenne allora a fare una precisazione: “Non sono mai stata con qualcuno per un ritorno economico, ho amato l’unicità, l’intelligenza, l’eclettismo. Se c’è un uomo irraggiungibile, mi piace dire: l’ho conosciuto”.











