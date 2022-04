Lory Del Santo “Ho rischiato di morire in mare”/ Rivelazione choc all’isola dei famosi

Lory Del Santo: quando ha rischiato di morire in Australia

Lory Del Santo, dopo 17 anni dalla sua vittoria, è tornata all’Isola dei famosi 2022, insieme al compagno Marco Cuculo. In questi anni sono emersi diversi episodi, anche tragici, legati alla vita dell’attrice. Durante una chiacchierata con alcuni naufraghi sulle spiagge dell’Honduras, Lory Del Santo ha raccontato un episodio del suo passato ancora poco conosciuto e che coinvolge, in modo indiretto, anche Bob Dylan. “Ho rischiato di morire in mare in Australia. Bob Dylan stava facendo un tour in Australia a Melbourne e Sydney. Io ero una sua fan e ho detto ‘ok vado e lo incontro’. Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nello stesso albergo di Bob e a conoscerlo”, ha raccontato la Del Santo come riporta il sito Biccy.

Lory Del Santo come si è salvata?

In attesa di incontrare Bob Dylan, Lory Del Santo ha rischiato di perdere la vita: “Il giorno dopo il bodyguard mi ha detto ‘andiamo a nuotare’. Il mare era bellissimo. Io ero sdraiata sulla spiaggia e lui mi ha detto di bagnarci. L’acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. Un’onda enorme di 5 metri mi ha portata a largo lontanissima dalla spiaggia”. L’attrice ha raccontato che grazie ai consigli della guardia del corpo di Bob Dylan è riuscita a mettersi in salvo: “Mi urlò di nuotare di traverso e non verso la terra. Stava anche arrivando un’onda ancora più alta e pensavo di non farcela”. Lory Del Santo è così riuscita a tornare sulla terra ferma, ma ancora oggi ricorda chiaramente le emozioni vissute quel giorno: “Ho pensato ‘stavo morendo e adesso mi ritrovo qui, salva, il mondo è bellissimo e sono sotto al sole sulla spiaggia’. Non mi scorderò mai quei momenti”.

