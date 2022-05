Lory Del Santo/ I fan dell’Isola dei Famosi sconvolti dalle parole contro di lei..

I fan de L’Isola dei Famosi sono rimasti sconvolti per Lory Del Santo a cui sono state rivolte delle parole non proprio carine. Durante Mattino Cinque infatti si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza pesanti Raffaello Tonon ospite del salotto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Quella che voleva essere una battuta si è trasformata in un’offesa che anche il web ha mal digerito. Tonon infatti ha specificato: “È cambiata moltissimo, sarà la vita che l’ha cambiata e l’età che avanza. Negli anni ho visto passare tanti suoi fidanzati, mai avrebbe agito così prima perché li faceva saltare a frusta“. Queste parole hanno creato un po’ di gelo nello studio di Canale 5 con la volontà di voltare subito pagina. Ovviamente non c’era intenzione da parte di Raffaello, di solito molto attento alle parole, di ferire nessuno, ma l’effetto della sua battuta è stato proprio quello e chissà che la stessa Lory non sarà messa al corrente delle sue parole durante l’appuntamento serale di oggi.

Edoardo Tavassi attacca Lory Del Santo: "Fa la vittima"/ "Nicolas non la sopporta"

Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi riabbraccia Marco Cucolo

Cosa dobbiamo aspettarci da Lory Del Santo nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi? Ora che lei e Marco Cucolo hanno potuto riunirsi sulla playa principale, nonostante non vi sia più la possibilità di gareggiare in coppia, per Lory rincomincia la vera sfida. Determinata sin dall’inizio e accusata più volte di essere un’abile stratega, dovrà prendere posizione tra le due fazioni che popolano l’Isola. Messa di fronte immediatamente ad una scelta, la Del Santo si è mostrata disorientata e poco incline a dichiarare la sua posizione, trovando appoggio da parte del compagno Marco Cucolo. Che anche questa sia una strategia? Lory Del Santo vorrà forse studiare meglio la situazione tra i naufraghi, prima di decidere da che parte stare e con chi stringere alleanze? O forse, semplicemente, non ha voluto dichiararsi apertamente per fare buon viso a cattivo gioco? Siamo certi che nei prossimi giorni inizieremo a capire qualcosa di più in merito alle sue nuove strategie.

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express 2022/ L'ironia genuina del duo

Uno scherzo pesante ai danni di Lory Del Santo…

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste più chiacchierate, durante la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Da giorni relegata su Playa Sgamada, la showgirl è stata dapprima vittima di uno scherzo, mostrato tramite RVM da Ilary Blasy. Le artefici del tranello sono state proprio le compagne di spiaggia, Licia Nunez e Ilona Staller, colpevoli di averle fatto sospettare di un flirt tra la stessa Licia e il compagno, Marco Cucolo. Il tentennamento di Lory Del Santo all’idea di un possibile tradimento ha, ancora una volta, messo in luce il profondo legame tra i due. Lo scherzo è terminato con l’approdo di Marco su Playa Sgamada – in via eccezionale – per fare una sorpresa proprio a Lory. La commozione della showgirl e il forte abbraccio tra i due è stato un momento di grande sentimento per gli spettatori e per tutto lo studio, in collegamento da Milano.La puntata è proseguita per Lory in maniera del tutto positiva: il televoto flash aperto da Ilary Blasi per decretare la naufraga chiamata a tornare in sfida, ha premiato proprio lei, che nel momento delle nomination, a fine serata, ha potuto riabbracciare Marco.

LEGGI ANCHE:

Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Pechino Express/ Tra i favoriti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA