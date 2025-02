La puntata odierna de La Volta Buona ha regalato emozioni molto forti e toccanti, complice anche la presenza di Lory Del Santo che con voce rotta e trattenendo a fatica le lacrime ha raccontato di un forte dolore che l’ha colpita di recente: la morte di sua mamma Clorinda. Da tempo la donna lottava contro la malattia e dopo un malore di qualche tempo fa era comunque riuscita a riprendersi; purtroppo però, la scorsa settimana è tristemente passata a miglior vita destando il dolore dell’amata figlia.

“E’ mancata giovedì, ho realizzato; purtroppo me l’aspettavo, doveva accadere. Era stata colpita da un ictus di recente ma era ancora cosciente. Io credo che dimostriamo la nostra forza accettando e superando le avversità che la vita ci mette davanti”. Queste le parole di Lory Del Santo, consapevole ma al contempo affranta nel raccontare quel dolore che si spera sempre di non dover mai vivere.

Lory Del Santo si è poi lasciata andare ad un tenero racconto; aneddoti e considerazioni sulla vita ed essenza della compianta mamma Clorinda al fine di renderle omaggio e al contempo quasi di ringraziarla. “… E’ stata lei l’uomo di casa, lavorava tutto il giorno; non aveva neanche il tempo per cercare altre persone e poi era un modo per concentrarsi sulla famiglia e la sua vita. Si vedeva libera, una vita dove non doveva più rendere conto a qualcuno”. L’attrice e regista ha poi aggiunto: “Una donna veramente fortissima, io la rispetto e la ammiro e mi ha insegnato tante cose involontariamente, anche solo osservando. Forse non mi ha mai dato un bacio ma credo facesse parte di un carattere speciale, era la sua forza, bisogna ammirare le persone per quello che sono”.

Toccante anche il videomessaggio di Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, che ha manifestato tutta la sua vicinanza per la scomparsa della mamma dell’attrice, Clorinda. “Perdere la madre è un dolore forte, Clorinda era una donna di carattere; durante la sua malattia era sempre molto felice di vedermi, me lo dimostrava con il sorriso. Lory, ti sono vicino per superare anche questo”.