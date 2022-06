Lory Del Santo incastra Nicolas Vaporidis “Regolamento infranto all’Isola”/ Scoppia il cracker gate!

Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis: scoppia il cracker gate!

Lory Del Santo lancia un nuovo attacco a Nicolas Vaporidis dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi. Tra i due, come ormai noi, non scorre buon sangue, tanto che in Honduras non sono mancati gli scontri. Le accuse della Del Santo però continuano, visto che in un’intervista rilasciata a Biccy ha rivelato che Vaporidis avrebbe infranto il regolamento a causa di un cracker!

“Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. – ha raccontato l’ex naufraga, addentrandosi poi nei dettagli – Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti. Quando Marco [Cucolo, ndr] mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso”.

È a questo punto che Nicolas Vaporidis diventa il colpevole del misfatto: “Dopo parlando con Laura mi ha detto ‘Sai chi è l’unico che non ha preso il cracker? Nicolas! – ha raccontato ancora Lory Del Santo, aggiungendo – Questo significa che se la storia dovesse uscire sappiamo di chi è la colpa‘. Io dopo, parlando con Nicolas, gli ho riportato questa chiacchierata tranquillizzandolo sul fatto che tanto nessuno ne avrebbe parlato.”

Da quel momento però sarebbe iniziata la guerra di Nicolas contro Lory: “Da qui lui ha iniziato contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone.” Un’accusa importante che potrebbe presto trovare la replica dell’attore e finalista dell’Isola dei Famosi 2022.

