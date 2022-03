Lory Del Santo insinua il dubbio a Jeremias Rodriguez/ “Ho notato che Roberta…”

Lory Del Santo mette in imbarazzo Jeremias Rodriguez: “Sei un piacione”

Lory Del Santo pungola Jeremias Rodriguez. All’Isola dei Famosi 2022, la showgirl ha notato che Roberta Morise si è mostrata troppo appiccicosa con Jeremias. Lory Del Santo ha chiesto a Jeremias se la sua ragazza possa essere gelosa: “La tua fidanzata non è gelosa che stai qui sull’Isola?”. Jeremias le spiega che la ragazza non ha alcuna ragione di esserlo. A quel punto però Lory gli ha fatto notare che Roberta sembra aver avuto un approccio eccessivo nei suoi confronti: “Ho visto che Roberta ti sta sempre appiccicata come un cerotto Ti si butta addosso”. Jeremias però la rassicura: “Anche Roberta è fidanzata”. Lory Del Santo però non si spiega allora il motivo di questo avvicinamento sospetto: “Allora perché fa così? Magari la tua fidanzata è gelosa”.

Jeremias Rodriguez però non sa dare una risposta e dice a Lory che sarebbe più giusto chiedere a Roberta: “Non ho notato nulla di sbagliato. Se me ne accorgessi sarei io a prendere le distanze”. Intanto all’Isola dei Famosi 2022 Lory Del Santo continua a manifestare le sue perplessità: “Pensi allora che sia solo amicizia?”. Jeremias ribatte: “Spero di sì. Anche con Estefania andiamo d’accordo”. Lory Del santo interviene però e fa notare a Jeremias che il comportamento di Estefania è totalmente diverso da quello di Roberta: “Secondo me sei un piacione”. Jeremias ride: “Sono fidanzato però”. “Si deve mettere il cuore in pace”, conclude Lory Del Santo.

Difficilmente in pubblico Lory Del Santo esterna i suoi sentimenti ma nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022, non ha potuto fare a meno di premiare il coraggio del suo compagno con un bacio. Lory ha l’abitudine di parlare troppo e quando Marco inizia un concetto, lei è pronta a parlargli sopra. Ilary Blasi in puntata ha dato la possibilità al Cucolo di dire tutto quello che in nove anni di convivenza non è riuscito a dire a Lory. Per rendere possibile questa cosa, alla Del Santo è stato chiesto di stare in silenzio fino allo svuotamento della clessidra. Da quanto ha riferito Marco, Lory ha il vizio di parlare troppo, di alzare molto la voce quando è furiosa, di non interessarsi alla spesa perché tanto a cucinare ci pensa Marco e di conseguenza al supermercato ci va lui. Quando sceglie il film da vedere insieme al compagno o è vecchio e noioso oppure non è per niente interessante. Alla domanda quando è stata l’ultima volta che Lory ha messo in imbarazzo Marco, la risposta è stata, pochi giorni fa, quando ha chiesto al compagno di togliersi lo slip davanti ai naufraghi. Una volta riacquistata la parola Lory ci ha tenuto a precisare che il compagno non è tempestivo nell’agire ma ha sempre ripensamenti. In quel momento doveva cambiarsi e l’azione andava compiuta in modo celere, invece come sempre ci stava impiegando troppo tempo.

Lory Del Santo nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi 2022 ha reclamato l’assenza di una spazzola e la sua richiesta è stata assecondata ma a recuperare l’oggetto si è interessato Marco Cucolo che ha dovuto superare una prova di coraggio non facile per lui che si spaventa per poco. La spazzola è stata insabbiata in una teca piena di blatte e paguri. Marco all’oscuro del contenuto ha inserito la mano e recuperato l’oggetto che ha donato a Lory, la quale non ha potuto fare a meno di baciare il suo compagno. Quest’azione ha scatenato il popolo del web che si è divertito a creare immagini spiritose. Il pubblico apprezza molto la naturalezza e la pacatezza nel modo di porsi di Lory. La coppia Del Santo-Cucolo è molto intrigante, Lory ha definito Marco un super eroe perché ha paura di tutto. La showgirl ha raccontato di quella volta che in una stanza d’albergo è stato sveglio tutta la notte per togliere di mezzo una zanzara, ora vederlo sull’isola ad affrontare mille difficoltà la rendono orgogliosa di lui, Marco si sta rivelando una sorpresa per il pubblico ma anche per la Del Santo.











