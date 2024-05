Lory Del Santo: “L’incidente di mio padre? Sbagliò un suo amico”/ “Con mio figlio Devin c’è freddezza, però…”

La puntata odierna de La Volta Buona è partita con un’intensa intervista a Lory Del Santo. Dopo qualche battuta iniziale all’insegna dell’ironia, Caterina Balivo ha cercato di approfondire con l’attrice il tortuoso percorso infantile segnato dalla scomparsa prematura del padre e dal comportamento molto rigido della madre. “Mio padre mi ha lasciato la bontà, faceva il contadino; aveva ereditato una casa da ristrutturare e voleva fare il commerciante. Non voleva fare quella vita, purtroppo però l’incidente è stato troppo veloce, non guidava lui, andava semplicemente a prendere un caffè al bar e l’amico ha sbagliato… Pioveva, doveva andare piano; gli errori e non si torna più indietro, aveva 25 anni. E’ proprio lì che ho iniziato a capire il concetto di morte…”. Lory Del Santo, parlando di come reagì sua madre nei suoi confronti, ha raccontato: “Mia madre mi prese, mi alzò e mi disse: ‘Lo capisci il papà è morto’, mi scuoteva chiedendomi se capissi…”.

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lory Del Santo/ Gli ex dell'attrice: da Eric Clapton a Silvio Sardi

Proseguendo nel suo racconto, Lory Del Santo ha offerto qualche esempio della rigidità di sua madre e di come impattasse sulla sua costante ricerca della perfezione, evitando gli errori che sapeva le sarebbero costati. “Mia madre voleva che io facessi fin da piccola le faccende di casa, già a 7 anni dovevo pulire altrimenti non potevo andare a dormire. Una volta ho rovesciato il caffè, dovevo nascondere quel ‘delitto’ altrimenti avrei preso delle botte, per mia madre sarebbe stato gravissimo… Sono cresciuta con l’idea che non dovevo mai sbagliare, ancora adesso quando mi capita per almeno due notti non dormo”.

Lory Del Santo e la morte dei 3 figli: Conor, Loren e il bambino nato prematuro/ I dolori dell'attrice

Lory Del Santo a La Volta Buona: “Mio figlio Devin non vuole consigli, i traumi che ha subito…”

Lory Del Santo a La Volta Buona anche raccontato del suo rapporto con suo figlio Devin, spiegando come sia ancora provato dalla tragica scomparsa di suo fratello Loren con il quale viveva letteralmente in simbiosi. “Mio figlio Devin sta benissimo, l’unica cosa è che lui è ‘uomo-macho’: sa tutto, non gli devi insegnare nulla, mentre una madre vorrebbe sempre dire qualcosa. Comunque ci sentiamo ma non per chiedere aiuto, in maniera un po’ fredda ma lo capisco; comunque nella vita ci sono dei traumi che lasciano un segno e non tutti riescono a superarli. Ci vuole tempo per uscire da certe cose…”. L’attrice ha dunque aggiunto: “Suo fratello era la sua vita, vivevano in simbiosi; lo capisco, non puoi pretendere che sia tutto come prima dopo che accadono cose così terribili”.

Chi è Devin Del Santo, figlio di Lory Del Santo/ Il rapporto viscerale col fratello Loren: “Era un angelo…”

Lory Del Santo si è detta comunque tranquilla a proposito di suo figlio Devin, consapevole dei principi che lo accompagnano e della quotidianità florida che è riuscito a costruire dal punto di vista professionale. “Sono comunque tranquilla perchè è un bravo ragazzo, si prende cura di se stesso. Adesso vive a Miami, con suo padre? Non credo proprio, l’ha visto solo una volta in vita sua, è incompatibile con lui come anche con me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA