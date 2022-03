Lory Del Santo, L’Isola dei Famosi 2022/ Storia d’amore con Cucolo all’inizio tanta resistenza

Lory Del Santo, L’Isola dei Famosi 2022: la sua storia d’amore

Lory Del Santo è approdata su L’Isola dei Famosi 2022 portando con sé tutto il suo savoir-faire. La storia d’amore con Marco dura oramai da dieci anni e quando Estefania le chiede come si sono conosciuti, l’attrice con molta tenerezza ha raccontato la sua storia. Si sono conosciuti su internet, ogni volta che lei apriva il pc si trovava un messaggio di Marco. Era diventata quasi una persecuzione, finché alla fine ha mollato la presa, ma non è stato facile, ha passato qualsiasi penalità pur di raggiungere il suo intento, ha avuto molta costanza, arrivata allo sfinimento la Del Santo ha ceduto e ora vivono una bella storia d’amore, probabilmente se non avesse avuto accanto Marco, la sua vita non avrebbe avuto nessun significato.

Lory Del Santo, una donna molto diversa

La Lory Del Santo di oggi è molto diversa dalla donna che ha vinto la terza edizione dell’Isola dei Famosi 2022, scegliere di vivere questa avventura con il suo compagno ha un significato diverso, difatti sono sempre uniti e quando sono lontani si cercano con lo sguardo. In genere è una persona che si tiene distante dalle discussioni, ma il comportamento di Carmen ha messo a dura prova anche la sua pazienza. La Di Pietro convinta di essere stata nominata dal gruppo dei suoi amici ha dichiarato guerra a tutti. Lory Del Santo è molto dispiaciuta dall’atteggiamento ostile che le sta riservando la collega. Durante le nomination l’attrice non c’ha pensato due volte e ha votato Carmen dicendo che l’ha salutata invece lei ha girato lo sguardo da un’altra parte. Da veterana dell’Isola Lory ha molto da insegnare agli altri naufraghi, difatti ha imparato loro a realizzare una forchetta di legno partendo da un piccolo ramo. La sua idea è stata molto apprezzata.

Ecco perché il pubblico è pazzo di Lory Del Santo?

Lory Del Santo è molto amata dal pubblico, il suo modo pacato e sempre educato viene molto apprezzato. É la classica persona che riesce sempre a sdrammatizzare tutto. Non porta rancore però si guarda attorno e vede con chi legare e con chi mantenere un rapporto di sopravvivenza. Nella prossima puntata Ilary potrebbe approfondire la sua amicizia con Carmen, è possibile che è bastata una nomination per distruggere un equilibrio? L’attrice come alcuni naufraghi ha avuto da ridire sull’atteggiamento della Di Pietro e sul rapporto che ha con suo figlio. Il pubblico si aspetta molto dalla coppia Lory Del Santo-Marco Melandri, vediamo se anche questa volta la pacatezza, la correttezza e la tenacia della showgirl possano fare breccia nel cuore della gente.

