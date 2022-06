Lory Del Santo “Luca Daffrè? Il viscido perfetto”/ Fischi in studio, Tavassi attacca

Lory Del Santo: parole dure su Luca Daffrè

Lory Del Santo ha fatto discutere fino all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Durante la finale la showgirl ha lasciato tutti di stucco per le sue dichiarazioni su Luca Daffrè. Al momento del televoto flash tra Maria Laura De Vitis e Luca, Ilary Blasi ha chiesto agli ex naufraghi in studio di esprimere un’opinione sui due ragazzi. “Lui a è stato così viscido… È stato il viscido perfetto… Lo salvo…”, ha detto Lory Del Santo, lasciando di stucco Ilary Blasi. Secondo l’ex naufraga, infatti, l’ex protagonista di Uomini e Donne avrebbe avuto un comportamento ambiguo sull’Isola ma proprio per questo sarebbe dovuto essere salvato dal pubblico. Anche il pubblico in studio ha iniziato a fischiare e rumoreggiare, non gradendo i commenti della Del Santo.

Lory Del Santo attacca l’Isola dei Famosi?/ “Nel 2005 in Rai format vero” condivisione alimenta la polemica…

Edoardo Tavassi critica Lory Del Santo: “Vedete come fa lei?”

“Non esagerare Lory… Dai, addirittura?! Ma perché dici viscido?”, ha chiesto Ilary Blasi, non riuscendo a capire il ragionamento della regista. Nonostante il rumoreggiare in studio, Lory Del Santo non si è scomposta e ha spiegato la sua opinione su Luca Daffrè: “Lui faceva da tramite tra il nostro gruppo e quell’altro… Faceva il doppio gioco…”. Secondo lei, quindi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cercato di fare da tramite tra i due gruppi per non stare antipatico a nessuno, giocando così di strategia. A quel punto è intervenuto anche Edoardo lavassi che ha criticato l’atteggiamento poco chiaro della Lory Del Santo: “Vedete come fa lei? Dici di volerlo salvare perché è viscido… Ecco come fa lei…”.

LEGGI ANCHE:

Lory del Santo: rivelazioni scottanti Isola dei Famosi/ "C'era lista nomi eliminati"Lory Del Santo incastra Nicolas Vaporidis "Regolamento infranto all'Isola"/ Scoppia il cracker gate!

© RIPRODUZIONE RISERVATA