Lory Del Santo, mamma a 61 anni?/ “Vorrei occuparmi di una bambina” (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo vuole diventare mamma a 61 anni. L’attrice e showgirl ha fatto la clamorosa rivelazione nell’intervista rilasciata a Nuovo. «Non ho ancora avviato le pratiche perché devo capire bene come fare, però mi piacerebbe davvero occuparmi di una bambina», ha dichiarato al settimanale. Dopo aver superato un anno terribile, nel quale ha perso un figlio, la donna si sta pian piano riprendendo, grazie anche al suo carattere forte e deciso. Il dolore della perdita del figlio l’ha segnata molto, ma vorrebbe prendersi cura di una bambina. Insomma Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo potrebbero diventare presto genitori. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere questo suo clamoroso annuncio. Se ne parlerà anche a Pomeriggio 5, programma nel quale è spesso ospite nelle vesti di opinionista. E dunque non è da escludere che voglia spiegare le ragioni dietro quella dichiarazione proprio da Barbara D’Urso.

LORY DEL SANTO, MAMMA A 61 ANNI? “VORREI OCCUPARMI DI UNA BAMBINA”

Lory Del Santo sta pensando di avviare le pratiche per avere una bambina in affido. Lo ha confessato nel nuovo numero del magazine Nuovo, spiegando di essere pronta per questo passo così importante. Lory vuole dare una svolta alla sua vita, evidentemente ha scelto questo modo per farlo. Vuole occuparsi di se stessa e dei suoi figli. «È una strada nuova questa, però mi rendo conto che devo costruire cose nuove nella mia vita… È arrivato il momento giusto per dedicarmi alla mia vita», ha dichiarato Lory Del Santo al settimanale. Dopo il grande vuoto per la perdita del figlio, avvenuta circa un anno fa, ha deciso di reagire per dare una svolta alla sua vita. Quindi intende farlo voltando pagina. I fan ora si aspettano maggiore chiarezza dalla loro beniamina, ma vogliono anche essere aggiornati riguardo l’iter che Lory Del Santo intende avviare per diventare mamma a 61 anni. Si attendono dunque aggiornamenti.

