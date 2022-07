Lory Del Santo, “Marco Cucolo non sa che fare di sé”/ La pesante stoccata che…

Lory Del Santo lancia una frecciata a Marco Cucolo: “Non sa che fare di sé ma…”

Lory Del Santo ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata a parlare del suo rapporto con Marco Cucolo. Durante il percorso all’Isola dei Famosi, Lory è stata soggetta a forti critiche e polemiche. Marco Cucolo però non l’ha difesa e questo ha provocato una reazione inaspettata in Lory che ha deciso di prendere le distanze dal compagno. Dopo la rottura però tra loro sembra essere tornato il sereno. Al Corriere della Sera, Lory Del Santo ha rivelato che Marco Cucolo la starebbe raggiungendo in California. Marco si dovrà sottoporre ad un’operazione e dovrà stare per un po’ in convalescenza. Poi però potrà raggiungere Lory che lo aspetta a braccia aperte: “Sta per arrivare Marco Cucolo, il mio fidanzato, mi addolora che mi dicano: stai ancora con quello lì? Sa le solite critiche…”.

A quel punto il giornalista ha chiesto a Lory Del Santo se nel loro rapporto avesse influito la differenza d’età. Lory Del Santo a quel punto ha lanciato una frecciata a Marco Cucolo lasciando intendere che il giovane non abbia ancora trovato la sua strada nella vita: “Marco non sa che fare di sé, lo so, ma va bene così. Di recente, dopo l’Isola dei famosi, abbiamo fatto un check up del rapporto, gli ho detto: non sia mai che devo sentire la frase “per causa tua non ho fatto carriera”, tu puoi fare quello che vuoi. E lui: ma io sono felice così”.

Lory Del Santo è partita per l’America per stare accanto al figlio. In quel momento i fan si sono allertati chiedendosi se la storia con Marco Cucolo fosse finita. Marco Cucolo ha poi rotto il silenzio: “Partire con lei sarebbe stata una pazzia perché star male in America, con il sistema sanitario privato che hanno là, è un rischio. Preferisco risolvere i miei problemi di salute in Italia e poi volare a Los Angeles, visto che Lory rimarrà lì fino a settembre. Non sono ancora chiari i tempi… Devo affrontare la convalescenza dopo l’intervento”.

Nell’intervista rilasciata al Settimanale Nuovo, Marco Cucolo aveva parlato di come andavano le cose con Lory Del Santo e in questa occasione aveva velato un retroscena hot: “Prima che lei volasse in California abbiamo anche fatto l’amore. Ritrovarsi è stato molto bello e intenso”. Marco Cucolo ha spiegato che con Lory Del Santo va tutto a gonfie vele ma che ora non può partire per motivi di salute. Marco Cucolo ha aggiunto che appena starà un po’ meglio non vedrà l’ora di raggiungere la sua amata negli Stati Uniti e che per ora si tengono in stretto contatto.











