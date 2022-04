Lory Del Santo/ Marco Cucolo piange “Mi manca”, lei pensa a Marco Senise…

Lory Del Santo prosegue la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022 a Playa Sgamada lontana dal fidanzato Marco Cucolo. L’attrice e showgirl, infatti, è stata eliminata e ha accettato di restare in gara nell’altra isola. Chissà che durante la prossima diretta non riuscirà a rientrare in gioco nella isola principale incontrando così il fidanzato Marco Cucolo che non vede da diversi giorni. Intanto la Del Santo ha recentemente raccontato di aver rischiato di morire annegata. Si proprio così, la vincitrice de L’Isola dei Famosi ha rivelato: “l’acqua mi arrivava alle ginocchia ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare”. La Del Santo si trovava lungo le coste di Melbourne quando ha rischiato la morte in acqua. A peggiorare le cose un’onda di “circa cinque metri” che ha spinto Lory lontana dalla riva come riporta il Giornale: “mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia”.

Per fortuna ad aiutarla un bodyguard di Bob Dylan che le urlò di non nuotare verso la spiaggia ma trasversalmente. Attimi di grande paura che la naufraga non ha mai dimenticato.

Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi 2022

Dopo la vittoria nel 2005 de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha deciso di rimettersi in gioco partecipando in coppia con il fidanzato Marco Cucolo. Questa seconda esperienza però non sembra aver riscontrato lo stesso successo, visto che l’attrice è stata eliminata al televoto ed ora si ritrova su Playa Sgamada, una Isola di passaggio in attesa di poter rientrare in gioco. Sulla spiaggia principale, il comportamento di Lory ha fatto più volte aizzare il gruppo contro di lei. In primis i naufraghi sono convinti che comandi il compagno Marco Cucolo, ma c’è anche chi l’ha accusata di creare strategie. Chi però non ha proprio conquistato le sue simpatie è Marco Senise, da lei più volte criticato perché “Non fa nulla!”

Sta di fatto che ora la Del Santo si ritrova a Playa Sgamada in compagnia di Marco Senise ed Ilona Staller. Intanto, dall’altra parte, Marco Cucolo sente tanto la sua mancanza, al punto tale da piangere. Chissà se nel corso della prossima puntata la sorte non possa giocare dalla sua parte riportandola in Palapa e tra le braccia del compagno Marco Cucolo!

