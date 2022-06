“Lory Del Santo massacrata senza pietà all’Isola dei Famosi!”/ Tuona il manager Chiparo “anche dallo studio”

Lory Del Santo è stata eliminata da “L’Isola dei Famosi 2022” al televoto. La naufraga aveva deciso di rimettersi in gioco per la seconda volta nel reality show che l’aveva vista trionfatrice durante la terza edizione, datata 2005. Questa volta, però, i mesi passati a Cayo Cochinos, in gara con il fidanzato Marco Cucolo, non sono stati proprio dei più felici. Isolata dai colleghi naufraghi, accusata di essere falsa e “ignorata” dalla produzione. La 63enne, però, fa sapere di poter uscire dal gioco a “testa alta”. A tenerla in ansia solo una cosa: la salute del compagno, mandato in infermeria subito dopo la sua eliminazione.

Lory Del Santo eliminata da L'Isola dei Famosi/ "Esco a testa alta, felice di tutto"

Nel frattempo, il web insorge e il suo manager, Paolo Chiparo, denuncia il trattamento poco consono riservato a una donna che nella vita ha superato tanti ostacoli e può vantare una carriera importante. Su Instagram, l’imprenditore e agente a capo di Star’s Management, non ha celato, affatto, la sua delusione: “Massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio… Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità…”.

PAOLO CHIPARO: “LORY DEL SANTO POTEVA ESSERE UN INNO ALLA VITA SULL’ISOLA”

Chiparo ha ovviamente voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Lory Del Santo, evidenziando che questa “poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna, anche se qualcuno adesso dirà, che i reality non sono programmi che hanno il compito di educare o di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solamente di regalare spensieratezza. lo invece, credo che i reality hanno il potere della comunicazione, e quindi il dovere di lanciare dei messaggi positivi è inni alla vita”.

Il titolare della Star’s Management, davvero, non riesce a capire come mai Lory Del Santo, da studio, sia stata attaccata persino da Vladimir Luxuria, anche lei una ex naufraga. Così come non comprende il motivo del trattamento a lei riservato, visto che non è mai stata omaggiata e confortata da almeno una delle sorprese riservate invece a tutto il resto del cast: “Mai un video, un saluto dall’Italia… Nulla! Ricordo che Lory, in 100 giorni, non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna, omaggiandola con la giusta passerella”.

LORY DEL SANTO, CHIPARO: “MI RITENGO ONORATO DI RAPPRESENTARLA”

In barba al verdetto del televoto, anche il popolo del web, a prescindere dai supporter di Lory Del Santo, insorge. Con loro, un volto noto: Arianna David! Le due donne si conoscono ormai da 20 anni e anche l’ex Miss Italia, non nasconde di essere dispiaciuta che la produzione del reality abbia deciso di non parlare della vita della sua amica: “Nessuno ha dato importanza al lato umano… E questo, come già spiegai in un’intervista fatta tempo fa, è veramente un peccato…”.

Chiparo ha concluso il suo messaggio così: “Mi ritengo onorato e fiero di rappresentare una Donna con la D maiuscola, una donna leale e coraggiosa, che ha deciso con umiltà di riprovare la stessa esperienza che l’Isola gli aveva regalato, una donna che si è rimessa in gioco, accettando di partecipare senza ambizioni di nessun tipo, certamente non aveva nessun bisogno di mettersi in mostra. Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare, divertirsi. Invece il branco le ha regalato l’etichetta di falsa!”. Lory, lo ricordiamo, è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano, poi, ha sempre ribaltato i pronostici del branco, salvandola.

