Lory Del Santo, ospite a La Volta Buona, ha raccontato del dolore di suo figlio Devin per la morte del fratello Loren.

Lory Del Santo è oggi una donna indubbiamente diversa, forgiata dal dolore che negli anni l’ha coinvolta in esperienze nefaste e quasi assurde. La perdita di 3 figli è forse il cataclisma esistenziale più incisivo, indelebile; tragedie alle quali ha reagito con una forza disumana e, come da lei raccontato, quasi distaccandosi dalla realtà. Anche suo figlio Devin ha ovviamente subito il contraccolpo del dolore, soprattutto dopo la perdita del fratello Loren con il quale vantava un rapporto speciale. L’attrice, ospite oggi a La Volta Buona, ha svelato alcuni dettagli riguardo il loro rapporto di oggi soprattutto in relazione alla grave perdita di alcuni anni fa.

Loren e Conor, come sono morti i figli di Lory Del Santo/ “Una parte di me se n’è andata con loro…”

“Quando succedono cose importanti qualcosa cambia, come smuovere tante cose in una scatola… C’è qualcosa da ricomporre, forse non sarà mai come prima”. Inizia così Lory Del Santo sottolineando come il rapporto con suo figlio Devin sia inevitabilmente mutato dopo il dolore condiviso, in particolare per la scomparsa di Loren. “La perdita di suo fratello è stata un fatto gravissimo, vitale. Aveva sempre detto che era la sua vita, ‘insieme per sempre’, ora è importante dimostrare che si è in grado di superare gli ostacoli”.

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lory Del Santo: stanno ancora insieme?/ Tutti gli ex fidanzati famosi

Lory Del Santo a La Volta Buona: “Per mio figlio Devin ci sarò sempre”

Lory Del Santo non si è mai fermata nella vita, ha affrontato il dolore come una battagliera inesauribile; difficile trovare gli ingredienti da lei utilizzati per resistere al dolore ma qualcosa sta cercando di trasferire proprio a suo figlio Devin, alle prese con l’assenza inesorabile di suo fratello Loren. “Io ci sono sempre stata per lui e lo farò sempre, al di là di qualsiasi tipologia di contrasto anche perchè non è facile andare sempre d’accordo. Bisogna superare, andare oltre come il salto in alto; si deve essere i primi a dimostrare di più”. Le parole di Lory Del Santo a La Volta Buona sono encomiabili; non c’è resa per una madre che, a dispetto del dolore e delle ingiustizie della vita, vive del e per il loro bene.