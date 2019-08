Lory Del Santo/ “Morte dei miei figli? Lotto ogni giorno. Volevo lasciarmi andare…”

La vita di Lory Del Santo è stata tutt’altro che semplice. Dalle sue tormentate storie d’amore passando per vere e proprie tragedie familiari come la morte dei suoi due figli – il piccolo Conor morto nel 1991 dopo essere precipitato da un grattacielo e Loren, morto suicida un anno fa – hanno contribuito a rendere Lory la donna che è oggi. Fragile, certamente, ma anche unica. Lei, in una intima intervista al settimanale Lei, si è definita semplicemente una donna “lavoratrice, indipendente, infaticabile”. Parlando del suo ruolo di madre si è definita una “mamma totale”, ovvero “padre e madre insieme” ed attenta a costruire una base solida per i suoi figli. Certamente superare la morte di ben due figli non è argomento semplice: “Ogni giorno combatto. Ogni notte: domande, risposte, lacrime. Ma sono felice quando riesco ad alzarmi comunque dal letto e a camminare”, ha dichiarato. Il vero antidoto, per lei, è stato in questo caso “il valore dell’essenza della vita, portata da noi stessi”. Quindi l’attrice e showgirl è giunta alla conclusione che “dobbiamo combattere e sopravvivere anche da soli e non necessariamente collegati a qualcuno”.

LORY DEL SANTO “VOLEVO LASCIARMI ANDARE MA POI…”

Lory Del Santo nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua esperienza nei panni di naufraga all’Isola dei Famosi, definendola “difficile ma psicologicamente molto interessante” poichè “libera”. Ha quindi ammesso di amare tutto ciò che è creativo e di odiare invece le bugie e l’incoerenza. Pensando all’amore, invece, l’ha definito “la felicità fino a quando esiste l’illusione”. Quindi ha proseguito, parlando della sua forma fisica: “Ultimamente avevo deciso di lasciarmi andare. Il mio corpo non mi interessava più. Ma ho notato che qualcuno mi guarda ancora con interesse”. Il riferimento è probabilmente al compagno Marco Cucolo con il quale a settembre festeggerà i 6 anni di relazione. La Del Santo ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Non a caso ha ammesso di aver avuto più uomini di quanti ne volesse: “Ma è giusto arrivare a quelli che poi rimane”, ha commentato. Lory ha poi rivelato di essere scaramantica ma “solo per gioco”, mentre in merito alla fede ed a Dio, ha ammesso: “Credo che tutti abbiamo bisogno di aiuto e che dobbiamo forgiare il nostro proprio Dio che ci vuole bene”.

