Lory Del Santo/ Morte Loren: “ho capito come convivere con il male” (Storie Italiane)

Lory Del Santo torna a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. La showgirl, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, è pronta a nuovi ed importanti impegni televisivi come la nuova edizione di CR4 – La repubblica delle donne, lo show condotto da Piero Chiambretti in partenza su Rete 4. In occasione della partenza della nuova stagione del programma di Piero Chiambretti, la Del Santo è tornata a palare della morte di Loren, il figlio più piccolo che si è tolto la vita a causa di una grave malattia. “Ti ricordi sempre solo le cose che ti hanno fatto soffrire di più. Però oggi sono felice perché ho capito come convivere con il male” ha detto la Del Santo che ha imparato a farci i conti con questo dolore incolmabile. “Il dolore esiste e bisogna imparare a farci i conti restando presenti a se stessi” ha detto Lory, che però si sente pronta a prendere una bambina in affido: “non ho ancora avviato le pratiche perché devo capire bene come fare. Ma mi piacerebbe davvero tanto occuparmi di una bambina. Io amo le donne. Adoro guardarle, mi piacciono i capelli da pettinare e i corpi da vestire. Le donne sino una fonte assoluta di bellezza”.

Lory Del Santo: “I tranquillanti, però, non ti curano”

Non è stato facile per Lory Del Santo sopravvivere alla morte del figlio Loren e alcuni anni prima a quella del piccolo Connor, il figlio nato dalla relazione con Eric Clapton e morto tragicamente nel 1991. Due dolori atroci con cui la donna deve convivere ogni giorno, ma non nasconde che l’attività fisica l’ha aiutata molto a gestirli. “L’energia arriva dalla testa, dal senso del dovere, dal rigore. Se una persona ha molto rigore, domina la mente e si concentra sul fisico. Solo così scopre che curare il corpo è il primo passo per curare l’anima” ha detto la Del Santo, che a volte è ricorsa all’utilizzo di farmaci considerati “la via più facile” anche se precisa “i tranquillanti, però, non ti curano. E lo dico per esperienza personale: ogni volta che ho avuto un problema mentale mi sono fermata, ma così facendo ho solo aggravato la situazione”.

Lory Del Santo: “Eric Clapton mi tradì con Naomi Campbell

Dal dolore per la morte dei figli Loren e Connor alla storia d’amore con Eric Clapton che ha raccontato dalle pagine de Il Fatto Quotidiano. “Mi ricordo bene la sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo. E’ stata una roba inaspettata” dice la Del Santo che ricorda benissimo il primo incontro con il cantautore. “Lui è stato subito molto diretto. Mi ha chiesto subito di passare con lui la notte. E’ stato immediato. C’ero abituata, mi era già successo. Ma un po’ di romanticismo non guasta. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui. Io ho detto no, gli ho lasciato il mio numero” ha detto la Del Santo sull’incontro con Clapton con cui è stata legata qualche anno. Non solo, la showgirl ha anche rivelato: “Eric mi tradì con Naomi Campbell. Poi ho saputo che non gli piaceva poi tanto”.



