Lory Del Santo: “Niente baci con Marco Cucolo per il covid”/ “Altre zone del corpo..”

Lory Del Santo è sempre molto prudente e con la pandemia in corso, la showgirl adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare il contagio. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, la Del Santo ha parlato del suo fidanzato Marco Cucolo con cui vive da anni una felice storia d’amore. Nonostante vivano insieme e siano praticamente inseparabili dividendo anche il lavoro, Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno deciso di rinunciare a qualche piccolo gesto d’affetto per scongiurare il rischio di un contagio. Al settimanale Di Più, la Del Santo ha così svelato di aver rinunciato ai baci alla francese che potrebbero aumentare il rischio di un contagio. Nonostante la rinuncia ai baci, la coppia non vive alcuna crisi alimentando il proprio rapporto con altri gesti d’amore.

LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO: NO AI BACI

“Evitiamo il bacio alla francese, in cui c’è uno scambio di saliva che potrebbe essere pericoloso”: Lory Del Santo confessa la propria scelta al settimanale Di Più aggiungendo di non aver comunque rinunciato alla sua vita intima con il fidanzato Marco Cucolo. Anche senza i baci, racconta la Del Santo, ci sono altri modi per alimentare la vita di coppia riducendo al minimo i rischio di un contagio. “Ci sono altre parti del corpo che non sono a rischio contagio, come per esempio il collo”, ha aggiunto ancora. La Del Santo e il fidanzato, dunque, non rinunciano alla propria intimità, ma sempre salvaguardando la propria salute di fronte ai rischi che ci sono per la pandemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA