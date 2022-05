Lory Del Santo perde la pazienza con Ilona Staller/ “Sei una viperetta…”

Lory Del Santo accusa Ilona Staller: “Sei una vipera…”

Lory Del Santo continua ad essere punzecchiata da Ilona Staller. I rapporti tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi è contrassegnato da alti e bassi. Nelle scorse settimane, Lory Del Santo ha aggredito verbalmente Ilona Staller dicendo di essere rimasta delusa dal suo comportamento. Ilona Staller però aveva replicato spiegandole di aspettarsi un atteggiamento diverso da parte sua. La pornodiva in quell’occasione le aveva lanciato una frecciatina insinuando il dubbio che Marco Cucolo avesse lo sguardo rivolto verso un’altra donna. Lory Del Santo però aveva detto di non essere preoccupata per la competizione femminile.

Ilona Staller è tornata alla carica con Lory Del Santo insinuando il dubbio che Licia Nunez fosse interessata a Marco Cucolo: “Marco l’uomo della tua vita? Bisogna vedere poi con Licia. Perché se poi… Guarda, io ho visto quel che ho visto. Mò non vorrei, spero che non nasce una scintilla tra di loro. Ho detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory?‘. Va beh, dormi tranquilla Lory, non ti preoccupare”. Parole che però non sono piaciute a Lory Del Santo che ha sbottato: “Ma ancora insisti su sta roba? Ma sei una vipera, una viperetta!”. Ilona ha replicato: “Non sono una vipera, mi stai offendendo!!”. La Staller, molto vicina alla Nunez, in realtà è perfettamente a conoscenza dell’omosessualità dell’attrice romana, pertanto non è molto chiaro quale sia il suo intento. Lory Del Santo non è rimasta turbata infatti dalla sua rivelazione.

L’esperienza in un reality può essere un valore aggiunto, ma di certo non è l’unica condizione che può garantire il successo in un percorso tortuoso e faticoso come quello dell’Isola dei famosi. Tale ruolo nel corso dell’edizione 2022 del programma è certamente ricoperto da Lory Del Santo. Tra tutti i concorrenti in gara, l’ex showgirl è di certo quella che vanta il maggior numero di apparizione all’interno di un reality; si è infatti dimostrata fin da subito pronta e consapevole rispetto alle dinamiche del format. Entrata in gioco con il fidanzato Marco Cucolo, è già stata più volte al centro di discussioni anche piuttosto infuocate. La donna si trova attualmente su Playa Sgamada, in attesa di avere l’occasione giusta per riuscire a tornare in palapa. Nel frattempo, nella puntata del 29 aprile ha avuto nuovamente occasione per scontrarsi con un concorrente ovvero Ilona Staller. Tra le due non sembra esserci particolare simpatia viste le discussioni che avvengono non solo nelle puntate serali ma anche durante i daytime. Nel corso della scorsa puntata le due hanno nuovamente battibeccato con Ilary Blasi che ha incalzato entrambe cercando di capire quale fosse lo stato del rapporto.

Lory Del Santo ha furbamente affermato di essere a buon punto nel costruire un rapporto che sia reciprocamente civile e di rispetto. Dal canto suo Ilona ha clamorosamente smentito la posizione della Del Santo affermando che il rapporto sembra davvero lontano dalla sintonia. Il giudizio nei confronti di Lory è comunque sommariamente positivo; nonostante viva l’esperienza in maniera forse troppo distaccata e quasi appagata, il suo contributo è sempre considerevole sia dal punto di vista del supporto ai compagni di viaggio che delle dinamiche televisive. Nelle prossime puntate non mancheranno nuove occasioni di scontro con Lory Del Santo protagonista, in attesa di conoscere il suo destino all’interno della competizione.











